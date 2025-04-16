陸首季GDP年增5.4%優預期 但滬指半日跌0.9%

大陸首季國內生產毛額（GDP）年增 5.4%，超過預期，但與美國的貿易戰給經濟前景蒙上了陰影，並加大了北京推出進一步刺激措施的壓力。連帶滬指半日跌0.9%、深成指挫近2%，恒指跌2.5％。

上證指數16日開低走低，上午收盤報3,237點，跌0.9%。深成指低開44點後跌勢加劇，接連失守9,800點、9,700點關口，上午收盤報9,664點，跌1.9%。

各類股普遍走低，電器股挫逾3%；化工、鋼鐵、汽車製造、石油、水泥、生物製藥股跌逾2%；有色金屬、傳媒娛樂、房地產、煤炭股跌逾1%；金融、電力股偏軟。

港股三大指數16日持續走弱。截至午間收盤，恒生指數跌2.5%，報20,922點，恒生科技指數跌4.5%，國企指數跌3.1%。

盤面上，科網股全線下跌，美團跌超7%，快手、京東集團跌超6%，聯想集團、小米集團、阿里巴巴跌超5%，嗶哩嗶哩、騰訊控股跌超3%；汽車股多股下挫，零跑汽車、小鵬汽車跌近8%；黃金股沖高回落，赤峰黃金漲近10%。

路透報導，凱投宏觀中國經濟學家黃梓純表示，由於財政支持，大陸經濟在3月恢復了一些動能，推動第1季GDP數據超出預期，但這不足以推動整個季度經濟加速成長。而且由於出口勢必減弱，今年經濟成長仍將放緩。

黃子春認為，未來幾個月，政策支持應能繼續支撐境內需求。 3月公布的預算允許進一步增加財政支出，進一步的貨幣寬鬆政策可能很快就會公布。

新加坡三井住友銀行經濟學家阿部良太指出，如果美國繼續對大陸商品加徵關稅，復甦動能可能會弱於第1季。因此預期大陸當局將宣布進一步的刺激措施，以進一步提振境內需求，抵銷關稅帶來的負面影響。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬表示，3月的數據令人鼓舞，因為經濟成長可能有助於縮小產出缺口。這也解釋當局為何沒有下調存款準備率。第1季內外需求均表現良好。儘管受到價格負面影響，零售額仍保持強勁。固定資產投資（不包括房地產）復甦良好，這與挖土機銷售和工時兩位數的成長相符。

新加坡大華銀行經濟學家何為真指出，3月的數據非常強勁，這主要是因為製造商試圖在關稅實施前完成訂單。「目前很難判斷經濟成長前景，因為可以看到非常強勁的資金流入支撐第1季度的GDP。如果所有負面因素都出現，而房地產市場仍在緩慢下滑，零售額不太可能持續增長。政策支持將會公布，但不太可能帶來轉機。」