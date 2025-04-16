公布首季GDP 陸國家統計局：有能力應對外部挑戰 實現經濟發展目標

大陸國家統計局16日公布多項宏觀數據，今年第1季國內生產毛額（GDP）年增率達5.4％，高於市場預期。大陸國家統計局副局長盛來運表示，大陸經濟基礎穩、韌性強，有底氣、有能力、有信心應對外部挑戰，實現經濟發展目標。

盛來運指出，中方堅決反對美國搞關稅壁壘和貿易霸凌，這種做法損人不利己。從短期來看，美國加徵高額關稅會對貿易和經濟帶來一定壓力，但是改變不了大陸經濟持續長期向好的大勢。

他稱，大陸經濟目前依靠內需和創新驅動的新格局正在形成。過去5年，由內需推動對經濟增長的平均貢獻率超過80%。去年「三新」產業增加值占GDP比重已逾18%。數位產品核心產業增加值占GDP比重也達到10%左右。這都有利於增強大陸經濟的協調性和穩定性。

盛來運又提到，消費不僅關係民生，也關係經濟增長。中共中央經濟工作會和政府工作報告，都把大力提振消費，全方位擴大需求作為今年經濟工作之首。從政策落實的情況來看，相關政策正在持續發揮作用，效果明顯。消費是收入的函數，要提振消費，也要促進消費能力提升，下一步要積極穩就業促增收。

大陸國家統計局公布，首季國內生產總值（GDP）按年增長5.4%，高於市場預期增長5.2%。3月，工業增加值按年增長7.7%，社會消費品零售總額按年增5.9%；首季全國固定資產投資增長4.2%，全部優於預期。