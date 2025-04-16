歌手TANK赴陸移植心肝成功 陸國台辦：兩岸血濃於水
歌手TANK呂建中受先天性心臟病史所苦，日前在微博發長文透露，他已赴陸完成罕見的「心肝同期聯合移植手術」，康復歸來，引發討論。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，這是兩岸同胞血濃於水，手足情深的生動寫照，稱近年大陸醫療水準不斷提高，為台灣同胞來大陸生活就醫提供充分保障。
朱鳳蓮16日主持自月初共軍對台軍演後的首場國台辦例行記者會，在前2個提問中，先介紹了近期兩岸交流情況，少見的到第3個提問，才因應陸媒提問美國關稅議題抨擊總統賴清德；記者會上，朱鳳蓮還回應有有關TANK赴陸完成換心手術、美國網紅「IShowSpeed」（陸網暱稱「甲亢哥」）訪陸的話題。
朱鳳蓮說，祝賀呂先生手術成功，康復出院，可以說他的治療經歷是一場跨越海峽的生命接力，是兩岸同胞血濃於水，手足情深的生動寫照。
朱鳳蓮表示，近年來大陸的醫療事業快速發展，醫療水準不斷提高，為台灣同胞來大陸生活就醫提供了充分的保障。大陸將繼續秉持兩岸一家親的理念，不斷完善台灣同胞享受同等待遇的制度和政策，為台灣同胞享受基本公共衛生服務、參加醫師資格考試和衛生專業技術資格考試，申請醫師執業註冊和短期行醫等提供便利。
她並指，大陸也積極鼓勵和支持兩岸醫藥衛生交流，歡迎台灣的醫藥界人士前來大陸參訪交流。
另，朱鳳蓮就美國網紅「甲亢哥」訪陸表示，這位美國網紅在上海、北京、鄭州等多個城市，透過直播鏡頭向世界展示了一個真實、友好、立體的大陸，「對於客觀展示中國、增進世界人民對今日中國了解的人和事，我們都歡迎。」
朱鳳蓮說，諸多台灣網友對這個現象表達了各種好奇和羨慕，「我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，進行各種文化體驗、科技體驗和生活體驗，基於善意和誠意向兩岸的朋友們分享見聞，增進彼此了解。」
記者會上，朱鳳蓮還介紹了國民黨副主席夏立言日前來大陸參訪，出席黃帝故里拜祖大典、在江蘇南京拜謁中山陵，以及馬英九文教基金會執行長蕭旭岑帶領台灣青年參加山東祭孔典禮等，並指近期還有第5屆IM兩岸青年影展徵片、第2屆「京彩台灣」兩岸青年短片徵集、「逐夢浙里·創享未來」微短劇網路大賽等兩岸青年交流活動，和2025年「天下媽祖回娘家」活動在福建莆田啟動等。
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