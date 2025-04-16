快訊

被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

常打哈欠、靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

歌手TANK赴陸移植心肝成功 陸國台辦：兩岸血濃於水

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
被大陸網民暱稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」，近日的大陸行程引發討論。（取材自「IShowSpeed」YT）
被大陸網民暱稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」，近日的大陸行程引發討論。（取材自「IShowSpeed」YT）

歌手TANK呂建中受先天性心臟病史所苦，日前在微博發長文透露，他已赴陸完成罕見的「心肝同期聯合移植手術」，康復歸來，引發討論。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，這是兩岸同胞血濃於水，手足情深的生動寫照，稱近年大陸醫療水準不斷提高，為台灣同胞來大陸生活就醫提供充分保障。

朱鳳蓮16日主持自月初共軍對台軍演後的首場國台辦例行記者會，在前2個提問中，先介紹了近期兩岸交流情況，少見的到第3個提問，才因應陸媒提問美國關稅議題抨擊總統賴清德；記者會上，朱鳳蓮還回應有有關TANK赴陸完成換心手術、美國網紅「IShowSpeed」（陸網暱稱「甲亢哥」）訪陸的話題。

朱鳳蓮說，祝賀呂先生手術成功，康復出院，可以說他的治療經歷是一場跨越海峽的生命接力，是兩岸同胞血濃於水，手足情深的生動寫照。

朱鳳蓮表示，近年來大陸的醫療事業快速發展，醫療水準不斷提高，為台灣同胞來大陸生活就醫提供了充分的保障。大陸將繼續秉持兩岸一家親的理念，不斷完善台灣同胞享受同等待遇的制度和政策，為台灣同胞享受基本公共衛生服務、參加醫師資格考試和衛生專業技術資格考試，申請醫師執業註冊和短期行醫等提供便利。

她並指，大陸也積極鼓勵和支持兩岸醫藥衛生交流，歡迎台灣的醫藥界人士前來大陸參訪交流。

另，朱鳳蓮就美國網紅「甲亢哥」訪陸表示，這位美國網紅在上海、北京、鄭州等多個城市，透過直播鏡頭向世界展示了一個真實、友好、立體的大陸，「對於客觀展示中國、增進世界人民對今日中國了解的人和事，我們都歡迎。」

朱鳳蓮說，諸多台灣網友對這個現象表達了各種好奇和羨慕，「我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，進行各種文化體驗、科技體驗和生活體驗，基於善意和誠意向兩岸的朋友們分享見聞，增進彼此了解。」

記者會上，朱鳳蓮還介紹了國民黨副主席夏立言日前來大陸參訪，出席黃帝故里拜祖大典、在江蘇南京拜謁中山陵，以及馬英九文教基金會執行長蕭旭岑帶領台灣青年參加山東祭孔典禮等，並指近期還有第5屆IM兩岸青年影展徵片、第2屆「京彩台灣」兩岸青年短片徵集、「逐夢浙里·創享未來」微短劇網路大賽等兩岸青年交流活動，和2025年「天下媽祖回娘家」活動在福建莆田啟動等。

歌手TANK（呂建中）曾因先天性心臟病淡出演藝圈，日前發文自曝完成亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。圖為TANK去年開唱，每唱一首歌都要坐下來休息。本報資料照片
歌手TANK（呂建中）曾因先天性心臟病淡出演藝圈，日前發文自曝完成亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。圖為TANK去年開唱，每唱一首歌都要坐下來休息。本報資料照片

朱鳳蓮 網紅 美國

延伸閱讀

企業錢進海外 新增逾兆元…去年不含大陸市場增加投資額改寫新高

陸再出手反制 外媒曝：北京下令暫停波音飛機交付

要除籍證明？陸配二代在大陸就是「一張白紙」 鍾佳濱要求提解套

關稅戰持續 瑞銀調降大陸今年GDP增長預測至3.4%

相關新聞

關稅戰效應！陸「這家」老牌電商意外走紅 在美下載量僅次ChatGPT

美國宣布對大陸加徵145%高額關稅後，大陸老牌跨境電商應用「敦煌網」（DHgate）突然在美國爆火。截至15日上午，已一...

陸批准人形機器人「國家標準」 包含環境感知、運動控制等要求

北京經濟技術開發區（北京亦莊）發布，大陸「人形機器人技術要求系列國家標準」正式獲批立項。這是大陸首批人形機器人領域國家標...

大陸人形機器人市場規模 約占全球一半

大陸15日舉行為期2天的「第2屆中國人形機器人與具身智能產業大會」，會上發布《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》...

應對關稅戰！陸與越南聯合聲明 反對霸權主義、推動經濟全球化

大陸國家主席習近平結束越南訪問，新華社15日晚間報導，雙方發表聯合聲明指出，面對國際形勢的不確定性、不穩定性和不可預測性...

「宏泰58」船長涉拖斷海底電纜遭訴 國台辦批：先定罪後調查

陸資權宜輪「宏泰58」因疑似拖斷台澎第三海纜，日前台南地檢署偵結起訴，移審台南地院，其中，陸籍王姓船長被提起公訴。對此，...

歌手TANK赴陸移植心肝成功 陸國台辦：兩岸血濃於水

歌手TANK呂建中受先天性心臟病史所苦，日前在微博發長文透露，他已赴陸完成罕見的「心肝同期聯合移植手術」，康復歸來，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。