歌手TANK赴陸移植心肝成功 陸國台辦：兩岸血濃於水

歌手TANK呂建中受先天性心臟病史所苦，日前在微博發長文透露，他已赴陸完成罕見的「心肝同期聯合移植手術」，康復歸來，引發討論。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，這是兩岸同胞血濃於水，手足情深的生動寫照，稱近年大陸醫療水準不斷提高，為台灣同胞來大陸生活就醫提供充分保障。

朱鳳蓮16日主持自月初共軍對台軍演後的首場國台辦例行記者會，在前2個提問中，先介紹了近期兩岸交流情況，少見的到第3個提問，才因應陸媒提問美國關稅議題抨擊總統賴清德；記者會上，朱鳳蓮還回應有有關TANK赴陸完成換心手術、美國網紅「IShowSpeed」（陸網暱稱「甲亢哥」）訪陸的話題。

朱鳳蓮說，祝賀呂先生手術成功，康復出院，可以說他的治療經歷是一場跨越海峽的生命接力，是兩岸同胞血濃於水，手足情深的生動寫照。

朱鳳蓮表示，近年來大陸的醫療事業快速發展，醫療水準不斷提高，為台灣同胞來大陸生活就醫提供了充分的保障。大陸將繼續秉持兩岸一家親的理念，不斷完善台灣同胞享受同等待遇的制度和政策，為台灣同胞享受基本公共衛生服務、參加醫師資格考試和衛生專業技術資格考試，申請醫師執業註冊和短期行醫等提供便利。

她並指，大陸也積極鼓勵和支持兩岸醫藥衛生交流，歡迎台灣的醫藥界人士前來大陸參訪交流。

另，朱鳳蓮就美國網紅「甲亢哥」訪陸表示，這位美國網紅在上海、北京、鄭州等多個城市，透過直播鏡頭向世界展示了一個真實、友好、立體的大陸，「對於客觀展示中國、增進世界人民對今日中國了解的人和事，我們都歡迎。」

朱鳳蓮說，諸多台灣網友對這個現象表達了各種好奇和羨慕，「我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，進行各種文化體驗、科技體驗和生活體驗，基於善意和誠意向兩岸的朋友們分享見聞，增進彼此了解。」