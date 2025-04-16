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大陸今年第1季GDP年增5.4% 估關稅衝擊出現在第2季

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家統計局16日公布，2025年第1季國內生產毛額（GDP）人民幣31.8兆元，年增5.4%。圖為上海洋山港。報系資料照片
大陸國家統計局16日公布，2025年第1季國內生產毛額（GDP）人民幣31.8兆元，年增5.4%。圖為上海洋山港。報系資料照片

大陸國家統計局16日公布，受政策效應持續釋放，生產供給較快增長，新質生產力加快培育，境內需求不斷擴大等多輪政策刺激影響，2025年第1季國內生產毛額（GDP）人民幣31.8兆元，年增5.4%。然而機構認為更大的考驗或許會出現在第2季，尤其在物價能否回升、關稅衝擊下出口會如何演變、房價能否站穩等都有待進一步觀察。

大陸全國兩會今年3月發布政府工作報告中，設定2025年主要預期目標是GDP增長5%左右。

分產業看，第一產業增加值年增3.5%；第二產業增加值年增5.9%；第三產業增加值年增5.3%。

近期，多家機構發布對於第1季度經濟增速的預測。據時代周報統計，此次市場預測值都在5.1%到5.3%之間，選取9家機構預測均值為5.18%。

整體來看，2025開年經濟運行態勢良好。「以舊換新」政策下，社會消費品零售額總額增速可能改善；重大項目集中開工，帶動基礎設施投資回升；雖有關稅影響，但低基數和出口前置效應或支持第1季出口與上年相比增速上升。

中金宏觀認為，春節錯位和政策拉動影響下，3月經濟增速可能比前2月有邊際改善。春節錯位主要體現為經濟活動的恢復早於去年同期，低基數對增速有一定支撐。政策拉動主要體現為消費和基建可能加快。

然而，美國挑起全球範圍貿易戰，大陸經濟尤其出口方面勢必受到影響。東方金誠首席宏觀分析師王青指出，「從接到海外訂單到報關出口，往往有2個月左右的間隔期，2月起美國對大陸輸美商品連續大幅加徵關稅後，4月相關衝擊將有明顯的體現，市場需求及企業信心都有可能出現一定波動。」這代表接下來宏觀政策將加大對沖力度，第2季降息降準窗口會再度打開。

值得一提的是，4月大陸一般會召開政治局會議，東吳證券首席經濟學家蘆哲認為，4月政治局會議是重要窗口。一方面，政策公布愈早，經濟的損失愈小，所以儲備到下半年出的政策可能會提前到第2季；另一方面，參考去年「924」後的一攬子增量政策，穩增長是涉及大陸各個部門的系統性政策，需要一定時間研判形勢、確定政策。

美國

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