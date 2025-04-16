關稅戰效應！陸「這家」老牌電商意外走紅 在美下載量僅次ChatGPT

美國宣布對大陸加徵145%高額關稅後，大陸老牌跨境電商應用「敦煌網」（DHgate）突然在美國爆火。截至15日上午，已一躍成為美區App Store排名第2的免費iPhone應用程式，僅次於ChatGPT。

陸媒時代周報稱，究其原因，是因為川普關稅新政策令許多美國人焦慮未來「T恤可能會像雞蛋一樣上漲」。而TikTok近期上也刮起「大陸工廠旋風」，許多大陸供應商和製造商開始製作TikTok影片，向海外消費者解釋全球奢侈品市場的運作方式。

例如，某些供應商直接以影片介紹代工模式，稱歐洲的名牌服裝、配飾的生產地源自大陸，且可以透過大陸的跨境電商網站直接買到「源頭好貨」，許多影片還提供網站鏈接、聯繫方式，引導觀眾直接向這些供應商下單，結果這些影片大大提升「敦煌網」熱度。

應用資料提供商Appfigures的資料顯示，截至11日，敦煌網在美國非遊戲類免費iPhone應用排行榜上還只排名第352位，但在6日躍升至第6位。14日在包含遊戲在內的所有免費iPhone應用的總榜單上排名第3位。

敦煌網表示，12日敦煌網在App Store和Google Play的下載量達到3.54萬次，比30天平均下載量增加了56%。其中，美國市場貢獻了1.73萬次下載，較30天平均值增長了98%。4月13日，敦煌網的iOS下載量增加至11.75萬次，比30天平均值增長了732%。其中，美國市場貢獻了6.51萬次下載，增長幅度達到940%。

敦煌網創立於2004年，是大陸首個為中小企業提供B2B跨境線上交易服務的網站，現已成為美國市場最大的大陸跨境B2B電商平台，打通大陸中小製造企業與北美中小批發商鏈路。

目前，敦煌網已經累計註冊供應商、累計註冊買家，分別逾254萬、逾5960萬，覆蓋全球225個國家，提供100多條物流線路和10多個海外倉，年均線上產品數量逾3400萬，涵蓋電子、家居、玩具、鞋服、珠寶、健康和美容等類別產品。