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大陸人形機器人市場規模 約占全球一半

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
「人形機器人與具身智能產業大會」15日於北京登場，與會者參觀魔法原子的通用人形機器人。（新京報）
「人形機器人與具身智能產業大會」15日於北京登場，與會者參觀魔法原子的通用人形機器人。（新京報）

大陸15日舉行為期2天的「第2屆中國人形機器人與具身智能產業大會」，會上發布《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》，裡頭提到，2025年，大陸具身智能市場規模預計達52.95億元（人民幣，單位下同），占全球約27%；人形機器人市場規模預計達82.39億元，占全球約50%。

中新社報導指，本次大會立德機器人平台主辦，以「競逐人形具身萬億賽道、重塑未來產業新紀元」為主題，聚焦技術突破、場景落地與產業協同。

會中提出產業研究報告指出，2024年以來，在上下游產業鏈協同等多重因素推動下，人形機器人產業呈現出技術不斷進步與創新、市場規模持續擴大、應用場景不斷拓展、政策支持與資本投入加大，以及國際合作與交流加強等發展態勢。

據報告，2025年，人形機器人產業有望從「技術驗證期」向「規模化商用期」快速過渡。隨著成本下探與生態完善，產業有望複製新能源汽車發展路徑，成為大陸的經濟新增長極。

報告稱，人形機器人與具身智能加速演進，成為全球科技創新制高點。2025年，全球具身智能市場規模預計達195.25億元，2030年預計達2326.3億元，複合年增長率（CAGR）達64.18%。這是由於自動化和製造業，短期內將是具身智能市場的主要應用領域，其次是裝機量持續提升的醫療和物流行業。

新京報提到，該活動發布了人形機器人的「十大典型落地場景」，指人形機器人在智能電網全場景運維、清潔能源核電站運行維護、汽車零部件研發和生產、智能養老護理機器人等場景中已有突破性應用，標誌大陸發展人形機器人產業正從「單點突破」進入「生態共建」的新階段。

人民幣 標誌 物流

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