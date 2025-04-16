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應對關稅戰！陸與越南聯合聲明 反對霸權主義、推動經濟全球化

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平（左中）14日訪問越南，與越共總書記蘇林（右中）舉行會談。新華社
大陸國家主席習近平（左中）14日訪問越南，與越共總書記蘇林（右中）舉行會談。新華社

大陸國家主席習近平結束越南訪問，新華社15日晚間報導，雙方發表聯合聲明指出，面對國際形勢的不確定性、不穩定性和不可預測性，雙方將堅持弘揚多邊主義，共同捍衛國際公平正義和發展中國家共同利益，支持平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。雙方強調將共同反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對各種危害地區和平穩定的做法。

對於美國發起的關稅戰，聲明說，雙方注意到有關貿易投資限制措施，重申維護以世貿組織為核心、以規則為基礎，開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易體制，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。同意積極探討開展跨境經濟合作區模式試點，共同打造安全、穩定的產業鏈供應鏈。

對於南海爭議，聲明提到，雙方就海上問題深入坦誠交換意見，強調更好管控和積極解決海上分歧，共同維護南海和平穩定，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。

聲明稱，雙方將推動中越跨境標準軌鐵路聯通，中方願與越方探討開展技術和人力資源培訓合作。雙方高度評價中方批准老街—河內—海防標準軌鐵路項目可行性研究立項換文，同意儘快開展可研工作，爭取早日開工建設，加快研究河口－老街鐵路連接線方案，為早日實施方案奠定基礎，歡迎雙方簽署同登—河內、芒街—下龍—海防標準軌鐵路線路規劃項目立項換文。

同時，雙方將加強公路技術交流合作，高度評價中國壩灑—越南巴剎紅河界河公路大橋開工建設，推動中國天保—越南清水國際口岸跨界交通工程開工建設。雙方將繼續發揮中越陸地邊境口岸管理合作委員會機制作用，加快友誼關—友誼、浦寨—新清貨運專用通道智慧口岸建設，視情在東興—芒街等符合條件的其他口岸推廣，提升智慧海關「軟聯通」。

雙方同意加強中越經濟戰略對接和粵港澳大灣區、長三角地區及將「兩廊一圈」經濟走廊拓展至重慶等兩國區域發展戰略對接。歡迎兩國企業合作研究應用5G技術，加強人工智慧、清潔能源、綠色發展、數字經濟等新興領域合作，共同打造安全、穩定的產業鏈供應鏈。

聲明也提到，雙方同意發揮好「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）、中國—東協自貿區（ACFTA）作用，推動雙邊貿易朝著平衡方向發展。發揮貿易暢通工作組、電子商務合作工作組作用，持續挖掘雙邊貿易潛力。推動兩國企業開展電子商務合作。透過對話協商妥善解決貿易分歧，為雙方業界拓展更大的合作空間。

越南

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