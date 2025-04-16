廣州交易會開幕 逾20萬廠商預註冊
第137屆廣交會昨廣州開幕。據中國對外貿易中心14日通報，截至13日已有215個國家和地區的超過20萬名境外採購商預註冊。
中新社報導，本屆廣交會已有美國沃爾瑪、法國家樂福、英國特易購、德國麥德龍等255家大型商企確認參會。這些大型商企中，來自亞洲的有97家、歐洲71家、北美洲52家。
本屆廣交會於昨日至5月5日分三期舉辦，廣交會第一期以「先進製造」為主題，「新三樣」（電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池）、數字技術、智能製造相關題材展位近8900個，參展企業約3700家。同時也舉辦400場新品發布活動，推出專場發布、連線推新等發布形式，打造首發經濟新場景。
此次在展館、廣州白雲國際機場等站，投入100台自助辦證終端，引導境外採購商列印證件後快速進館。
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