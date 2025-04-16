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美團加入外賣補貼大戰 三年投入4,400億元

經濟日報／ 記者潘維庭／綜合報導

大陸餐飲外送平台「美團外賣」總經理薛冰宣布重要計畫，稱未來三年內，美團外賣將向餐飲行業整體投入人民幣1,000億元（約新台幣4,400億元）資金。主要將用在補貼、扶持和獎勵優質商家，進一步加強行業基礎建設等。

外賣作為移動網路時代最具代表性的戰場，在經歷美團、餓了麼雙雄爭霸後，正迎來新變數。隨著京東攜人民幣百億補貼強勢入局，這個兆元級市場再度硝煙瀰漫。

京東黑板報昨（15）日發布消息稱，當天京東品質外賣日訂單量將超過500萬單，距離3月24日官宣突破百萬日單僅過去22天，這意味著，京東外賣訂單量用三周左右時間完成五倍躍升。

京東還指出，因秒送業務發展迅速，本季度公司將再招收不低於五萬名全職外賣員，全額足額全部繳納五險一金且所有費用都由公司承擔。

人民幣 外賣員 外送平台

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