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陸東方電機遮罩泵 德陽研製成功

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「德陽造」高端遮罩泵。 本報德陽傳真
「德陽造」高端遮罩泵。 本報德陽傳真

近日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製、擁有100%自主知識產權的首台（套）遮罩泵，在四川省德陽市順利完工，並通過TÜV南德意志集團工廠測試，標誌著大陸首次出口歐洲的高端遮罩泵研製成功。並且將應用於BorsodChem Zrt.（匈牙利寶思德化學公司）異氰酸酯（MDI）裝置產能擴建專案。該公司是中東歐最大的化工企業，也是中東歐最大的MDI生產商。遮罩泵是該生產線的關鍵核心設備。

TÜV南德意志集團是世界上規模最大、最古老的檢驗機構，通過其認證代表了產品具有更高的可信性和經濟價值。

「遮罩泵是一種靜密封泵，採用『水泵+電機』一體化設計。我們自主研製的遮罩泵，配套遮罩電機最大功率可達450千瓦。」東方電機遮罩泵事業部產品工藝高級工程師袁興毅介紹，與傳統的機械密封設備相比，遮罩泵真正做到了「零洩漏」，適用於高溫高壓、易燃易爆、有毒有害等環境，具有壽命長、可靠性高等優點。

東方電機遮罩泵事業部副總經理夏曉珅介紹，東方電機歷時20餘年辛勤耕耘，針對密封、絕緣等重點問題深入研究，成功打破技術壟斷，全面系統掌握了遮罩泵研製關鍵核心技術，建立了遮罩泵產業體系。

中東 成功

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