陸國務院總理李強促國內大循環 「釋放房市潛力」

應對美中貿易戰，在大陸國家主席習近平出訪東協國家之際，大陸國務院總理李強昨在北京考察外貿企業。李強提到當前外部環境發生深刻變化，要以更大力度促進消費、擴大內需，做強「國內大循環」。他並就大陸房地產情況指出，大陸房市仍有很大發展空間，要加快建構房地產發展新模式，促進房地產市場平穩發展。

央視報導，李強在考察時強調，要沉著冷靜應對外部衝擊帶來的困難挑戰，以更大力度促進消費、擴大內需、做強「國內大循環」，進一步釋放大陸超大規模市場的活力潛力。

李強前往北京西單大悅城展銷現場，走進紡織品、輕工產品、食品等展銷區，與企業負責人和銷售人員交流。他坦言當前外部環境發生深刻變化，給大陸外貿出口造成不利影響，並對外貿企業喊話，呼籲「要團結一心、主動作為，積極開拓多元化市場，創新貿易渠道方式，努力穩住外貿基本盤」。

他還提到，要用足用好各類政策，做好國內外標準銜接，搭建外貿優品拓內銷平台，培育外貿企業自主品牌，建立直達企業的政策宣介機制，穩步推進「內外貿一體化」。深入實施提振消費專項行動，在穩就業、促增收、強保障等方面下更大功夫，進一步提升消費能力、增強消費意願，壯大內需增量市場。

李強並赴北京北投科創社區人才公寓，聽取房市相關報告。他強調，當前和今後一個時期，大陸房地產市場仍有很大的發展空間，要進一步釋放市場潛力，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。