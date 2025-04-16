反制美國 傳北京暫停波音交機

美中關稅戰愈演愈烈，彭博引述知情人士指，北京已下令要求境內航空公司，暫停接收等待交付的美國飛機製造商波音公司的飛機。北京還要求陸籍航空公司，停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。

報導指，前述命令是在大陸上周末宣布對美國商品徵收百分之一二五的報復性關稅後所發布。關稅使美國製造的飛機和零件成本增加一倍以上，這使陸方航空公司接收波音飛機不具實際可行性。大陸方面還在考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

報導引述Aviation Flights Group數據指，約有十架波音737Max飛機準備加入大陸航空公司機隊，其中，南方航空、中國國際航空和廈門航空各兩架。網站資料亦指，部分飛機停在波音位於西雅圖工廠基地附近，其他飛機則停在浙江舟山波音完工與交付中心。

報導提到，其中可能有部分飛機已在「對等關稅」宣布前就完成交割和支付，這些飛機可能會按照個案處理，允許進入大陸。

彭博新聞上周報導，大陸吉祥航空原計畫接收一架價值一點二億美元的波音787-9夢想客機，但在貿易戰升級後決定推遲。

截至目前，中國民航局尚未對此回覆，波音公司亦未發表評論。南航、中國國航和廈航的代表也未有回應。

對波音來說，此次中美對峙是該公司在全球最大飛機銷售市場之一遭遇的新挫折。大陸預計未來二十年內構成全球飛機需求的百分之廿。而在二○一八年時，波音公司近四分之一的產量最終銷陸。由於貿易摩擦與自身問題，波音近年來沒有宣布在大陸取得重大訂單。

本次貿易僵局也凸顯陸方仍依靠海外客機供應商來提供自身民眾的航空旅行需求，儘管空中巴士（Airbus）是更重要的供應商，大陸航空公司也指望國產的中國商飛C919來補充其窄體飛機的需求，但航空公司機隊中，仍有數百架波音飛機需要維護和更換。此外，波音的庫存仍有大量原本打算供應大陸航空公司的成品飛機。