寧德時代攜螞蟻、哈囉 攻智能出行

大陸網路金融公司螞蟻集團、共享出行公司哈囉出行，近日與寧德時代正式簽署戰略合作協議。

三方將基於數位科技、新能源技術與共享出行生態等核心優勢，圍繞綠色智能出行、數位科技、綠色運營及綠色投資四大方向展開深度合作。三個不同領域公司合作或給綠色出行帶來想像空間。

作為本次戰略合作的重點，三方將在綠色智慧出行領域進行深度合作，包括智慧駕駛、新能源出行綜合服務平台建設、新能源電池後市場服務體系等方向。

此外，三方還將通過包括成立合資公司在內的方式，共同推進重點領域的應用發展與商業化落地。

其中，哈囉是大陸國內的本地出行及生活服務平台公司，成立於2016年9月，總部位於上海，從共用單車業務起步。目前，哈囉主要提供移動出行服務及其他新興服務。