與機器人互動 陸消博會科技消費夯

本屆消博會搭上科技消費趨勢，首度設立新消費科技展區，集中展示智能網聯汽車、智能家居，甚至還有低空汽車、機器人等新產品新技術。消費者通過與人形機器人互動，打開「AI+消費」新想像。

在消博會現場，能吸引人潮駐足的除了遛機器狗，與機器狗握手外，還有與人形機器人互動，觀看人形機器人步行與做各種動作。對機器人廠商而言，便是期待從展示中取得更多市場商機與訂單。而這也能打開產品的應用場景想像。

南海網報導，宇樹科技華南區負責人林志龍表示，目前他們已有多筆訂單落地海南，產品主要應用於高校科研、公安巡邏、消防偵察等領域，展會期間還有文旅、康養等領域的客戶投來關注的目光。

在產品商業化部分，宇樹科技工程師曹鵬對本報表示，目前機器狗在線上平台都可購買，消費級的個人買家可直接購買，學校教育科研主要以大陸國內買家為主，也有涵蓋歐洲、東南亞、中東、歐美與北美等地國外公司購買。意味機器狗在市場應用較能夠先看到。

至於人形機器人，曹鵬指出，目前還屬於早期開發階段，用於科研開發占比較多。目前微信視頻號與公眾號影片中，機器人能跳舞、功夫等都是在做測試。他說，人形機器人能夠應用的想像空間其實很多，包括遠程操控、工廠、巡邏、消費、養老與家庭等都用得上。

對於產品當前挑戰，曹鵬說，機器人產品還需更好的穩定性、更好的適應性，應對更難更複雜的場景。至於研發過程中哪個方面會比較困難，他認為在於運動控制，因為想讓機器人坐穩，真正能用、能走、能跑，「還是比較需要時間的」。

外界期盼機器人能開始運用在工廠生產與製造，展場一家鎖定工業場景運用的鈦虎機器人工作人員韓嘯稱，目前輪式機器人銷量很好，已經在工廠裡實習，但還未實際投入到產線中，他說買家以大陸國內為主，也有澳洲、紐西蘭與美國客戶。但多是買輪式機器人，因為安全性較好，不容易傾倒，且續航力比較足，「充1.5小時的電，能工作4小時」。