迎美中貿易戰 陸總理李強喊話外貿企業：努力穩住基本盤

應對貿易戰，中共總書記習近平出訪東南亞三國的同時，大陸國務院總理李強留守後方，15日在北京調研（考察），了解外貿企業出口及內銷情況、聽取房市情況匯報。據央視新聞，李強說，當前外部環境發生深刻變化，要以更大力度促進消費擴大內需，做強「國內大循環」。

央視新聞聯播報導，李強15日在北京調研。他強調，要深入貫徹習近平關於全方位擴大大陸國內需求的重要指示精神，沉著冷靜應對外部衝擊帶來的困難挑戰，以更大力度促進消費、擴大內需、做強國內大循環，進一步釋放大陸超大規模市場的活力潛力。

據報導，李強在調研過程中，到外貿優品中華行西單大悅城展銷現場，走進紡織品、輕工產品、食品等展銷區，與參展企業負責人和銷售人員交流，瞭解產品出口及內銷情況；以及，在北投科創社區人才公寓項目，聽取北京房市情況彙報。

面對美中關稅戰，李強坦言，當前外部環境發生深刻變化，給大陸外貿出口造成不利影響。

他對外貿企業喊話，「大家要團結一心、主動作為、克難奮進，積極開拓多元化市場，創新貿易渠道方式，努力穩住外貿基本盤。」

李強提到，要用足用好各類政策，做好國內外標準銜接，搭建外貿優品拓內銷平台，培育外貿企業自主品牌，建立直達企業的政策宣介機制，穩步推進內外貿一體化發展。要深入實施提振消費專項行動，在穩就業、促增收、強保障等方面下更大功夫，進一步提升消費能力、增強消費意願，培育壯大內需增量市場。

李強還說，要促進良性競爭，引導企業立足優勢差異化發展，通過不斷創新產品和服務來提高競爭力，以優質供給創造新的需求。

另就房市發展，李強表示，收購存量商品房用作保障性住房，是促進房地產市場止跌回穩、保障和改善民生的重要抓手（突破口）。他稱，當前和今後一個時期，大陸房市仍有很大的發展空間，要進一步釋放市場潛力，著力推動「好房子」建設，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。