陸再出手反制 外媒曝：北京下令暫停波音飛機交付

在美中關稅戰愈演愈烈之際，彭博引述知情人士表示，作為關稅戰的一部份，大陸已下令要求境內航空公司暫停接收等待交付的美國飛機製造商波音公司（Boeing）的飛機。消息並稱，大陸還要求陸籍航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。

彭博引述消息指，該命令是在大陸上周末宣布對美國商品徵收125%的報復性關稅之後所發布。關稅使美國製造的飛機和零件的成本增加一倍以上，這使得大陸航空公司無法接受波音飛機。該消息再稱，大陸政府方面還在考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

報導還引述「Aviation Flights Group」數據指，約有10架波音737 Max飛機準備加入大陸航空公司機隊，其中，南方航空、中國國際航空和廈門航空各兩架。同時，網站資料亦指，當中部分飛機停在波音位於西雅圖的工廠基地附近，而另一些則停在大陸東部舟山的一個整理中心。

消息還提到，其中可能有部分飛機已在「對等關稅」宣布前就完成交割和支付，「這些飛機可能會按照個案處理，允許進入中國」。此前，彭博曾引述知情人士稱，大陸的吉祥航空將推遲接收一架波音寬體飛機客機。

截至目前，中國民航局尚未對此回覆，而波音公司亦未發表評論。另，南航、中國國航和廈航的代表也未回應相關消息。

據了解，儘管空中巴士（Airbus）是更重要的供應商，大陸的航空公司也指望國產的中國商飛C919來補充其窄體飛機的需求，但航空公司的機隊中仍有數百架波音飛機需要維護、維修和更換。

此外，報導稱，波音的庫存仍有大量原本打算供應大陸航空公司的成品飛機。波音警告稱，不斷升級的貿易爭端也可能損害受到疫情嚴重打擊、最近才出現恢復正常跡象的供應鏈。

近期，川普政府對全球多國發動的關稅措施，其中，針對大陸輸美貨物加徵多次關稅後，大陸隨後也都立即報復。此後，雙方持續互爭關稅，目前美國對大陸商品的關稅累計已達145%，而大陸對美國商品則加徵125%的關稅。