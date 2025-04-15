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台灣航運大亨大手筆置產 德翔海運陳家砸11億買香港豪宅
彭博資訊報導，掌管在香港掛牌上市德翔海運的台灣陳氏家族已斥資港幣2.6億元（約新台幣11億元），買下香港一座豪宅，是香港今年第二大新屋交易。
根據土地註冊申報文件，德翔海運陳家已透過英屬維京群島Maritime Legacy公司，買下香港One Stanley建案一座房地產。這座房屋占地5,329平方英尺，有五間套房、一座游泳池及一部私人電梯。
德翔海運去年11月首次公開發行股票（IPO），Maritime Legacy是該公司控股股東。IPO說明文件顯示Maritime Legacy由陳家四名成員旗下公司擁有，這四人分別是德翔海運創辦人陳德勝、陳德勝妻子莊壯麗、兒子陳劭翔及女兒陳依琦。
德翔海運陳家買豪宅並非頭一遭，台灣媒體2015年曾報導，陳德勝至少已買下台北市帝寶三間豪宅。德翔海運成立於2001年，去年營收為13億美元。
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