快訊

美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣航運大亨大手筆置產 德翔海運陳家砸11億買香港豪宅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
德翔海運董事長陳德勝。本報系資料庫
德翔海運董事長陳德勝。本報系資料庫

彭博資訊報導，掌管在香港掛牌上市德翔海運的台灣陳氏家族已斥資港幣2.6億元（約新台幣11億元），買下香港一座豪宅，是香港今年第二大新屋交易。

根據土地註冊申報文件，德翔海運陳家已透過英屬維京群島Maritime Legacy公司，買下香港One Stanley建案一座房地產。這座房屋占地5,329平方英尺，有五間套房、一座游泳池及一部私人電梯。

德翔海運去年11月首次公開發行股票（IPO），Maritime Legacy是該公司控股股東。IPO說明文件顯示Maritime Legacy由陳家四名成員旗下公司擁有，這四人分別是德翔海運創辦人陳德勝、陳德勝妻子莊壯麗、兒子陳劭翔及女兒陳依琦。

德翔海運陳家買豪宅並非頭一遭，台灣媒體2015年曾報導，陳德勝至少已買下台北市帝寶三間豪宅。德翔海運成立於2001年，去年營收為13億美元。

IPO 豪宅 香港

延伸閱讀

港媒：中概股遭美驅趕非壞事 回流香港可壯大市場

就市論勢／輝達鏈、航運 題材吸睛

美不排除要中概股在美退市 港財長喊「做好準備」：迎接海外中概股回流香港上市

行走的驚人豪宅！白冰冰不藏了 限量愛馬仕增值10倍

相關新聞

陸再出手反制 外媒曝：北京下令暫停波音飛機交付

在美中關稅戰愈演愈烈之際，彭博引述知情人士表示，作為關稅戰的一部份，大陸已下令要求境內航空公司暫停接收等待交付的美國飛機...

美國關稅戰衝擊 義烏商家：一定得漲價

美國對中國加徵關稅。中國浙江義烏商家坦言，關稅戰使出口美國商品成本增加，不少來自美國大額訂單先緩發；等待美國倉庫存貨消化...

外媒：中國港口吞吐量驟減 對美出口遭關稅戰重創

美中關稅戰明顯衝擊中國港口貨運量。中國交通運輸部今天發布的統計顯示，4月7日至13日，中國各港口貨物處理量僅有2.44億...

台灣航運大亨大手筆置產 德翔海運陳家砸11億買香港豪宅

彭博資訊報導，掌管在香港掛牌上市德翔海運的台灣陳氏家族已斥資港幣2.6億元（約新台幣11億元），買下香港一座豪宅，是香港...

香港特首李家超長子李文龍任恒生中國副董事長

據大陸財新網報導，香港主要銀行之一的恒生銀行14日公告數名高層管理人員任命。其中，香港特區政府行政長官李家超長子李文龍獲...

全覆蓋金融機構 陸印金融「五篇大文章」總體統計制度

為支持做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融「五篇大文章」，中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。