外媒：中國港口吞吐量驟減 對美出口遭關稅戰重創

美中關稅戰明顯衝擊中國港口貨運量。中國交通運輸部今天發布的統計顯示，4月7日至13日，中國各港口貨物處理量僅有2.44億噸，較前一週下滑達9.7%，且降幅遠大於前一週的0.88%。外媒報導，這暗示中國對美出口已被關稅戰重創。

華爾街日報今天以「中國港口活動開始走軟，關稅戰形勢愈加緊張」為題報導，直指上述數據說明中國港口的活動已大幅走軟，並暗示美國總統川普（Donald Trump）對中國發動的關稅戰，已經重創了中國的對美出口。

報導引述中國交通運輸部數據指出，同在4月7日至13日，中國各港口的貨櫃總吞吐量較前一週下滑6.1%。而前一週的貨櫃總吞吐量仍比其上一週成長1.9%。而川普是在台北時間4月3日宣布了他的「對等關稅」措施。

根據這則報導，自農曆春節假期結束以來，中國每週的港口貨物處理量其實有穩步成長。但上述統計數字代表這一成態勢的明顯逆轉。

報導指出，美國今年來已對中國商品加徵145%的關稅，儘管電子產品面臨的實際關稅稅率相對較低，但仍可能會使中國外貿從美國轉移到世界其他地區，而這種變化反映在運費中。

報導提到，據寧波貨櫃運價指數顯示，4月11日之前的1週，從中國到美國西海岸的運費較前一週下跌達18%，到東海岸的運費也較前一週下跌10.8%。

相形之下，同一期間中國到歐洲的運費則上漲1.8%，其中到地中海西部和東部的運費分別上漲15.3%及13%，而行經南美洲東岸的運費更飆漲52.5%。

報導提到，在美中關稅戰衝擊下，瑞銀（UBS）今天將今年中國經濟成長的預期從先前的4%降至3.4%，且預測未來幾季中國對美出口將大減2/3，而今年以美元計算的整體出口將下滑10%。