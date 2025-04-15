香港特首李家超長子李文龍任恒生中國副董事長

據大陸財新網報導，香港主要銀行之一的恒生銀行14日公告數名高層管理人員任命。其中，香港特區政府行政長官李家超長子李文龍獲委任為恒生銀行（中國）（下稱「恒生中國」）副董事長，該任命待監管機構批准後生效。

恒生中國為恒生銀行全資附屬公司，也是該行在中國大陸業務的載體，在大陸近20個主要城市設有據點。恒生銀行為滙豐集團旗下成員，滙豐控股持有恒生銀行63.04%股權。

報導稱，現年47歲的李文龍，於2014年8月加入恒生銀行，目前任職該行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，並為董事會執行委員會成員，屬高層管理人員。他同時擔任恒生中國非執行董事、薪酬委員會成員；及任職恒生指數有限公司董事長、恒生資訊服務有限公司董事。

據恒生銀行公開資料，李文龍持有香港大學金融學士學位，並先後於法國歐洲工商管理學院及香港中文大學取得工商管理碩士及商業經濟碩士學位；另有美國夏威夷大學東西方研究中心亞太領袖培訓背景，並具特許金融分析師（CFA）與準壽險管理師資格。

加入恒生銀行前，李文龍曾於花旗銀行的企業銀行及風險管理部任職，並於美國銀行擔任助理副總裁，負責亞太區特殊資產管理業務，還曾在博斯諮詢公司（Booz & Company）擔任高級經理及金融服務業務大中華區聯席主管，及在富國銀行任高級副總裁及國際戰略及跨境業務監控亞太區主管，擁有豐富的金融行業從業經驗。