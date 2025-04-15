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全覆蓋金融機構 陸印金融「五篇大文章」總體統計制度

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸四部門15日公告聯合印發「金融『五篇大文章』總體統計制度（試行）」，規定統計對象全面涵蓋銀行業、證券業、保險業金融機構及金融基礎設施機構，統計範圍包括貸款、債券、股權等多種金融工具和產品。（中新社）
大陸四部門15日公告聯合印發「金融『五篇大文章』總體統計制度（試行）」，規定統計對象全面涵蓋銀行業、證券業、保險業金融機構及金融基礎設施機構，統計範圍包括貸款、債券、股權等多種金融工具和產品。（中新社）

為支持做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融「五篇大文章」，中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會、外匯局等部門15日公告，聯合印發「金融『五篇大文章』總體統計制度（試行）」，規定的統計對象全面涵蓋銀行業、證券業、保險業金融機構及金融基礎設施機構，統計範圍包括貸款、債券、股權等多種金融工具和產品，綜合統計金融「五篇大文章」等重點領域的工作情況。

據大陸央行網站消息，上述制度遵循「全面覆蓋、綜合統計，整體推進、重點突破，標準統一、協同銜接，科學有效、匯總共享」原則，重點對金融「五篇大文章」重點統計對象及範圍、統計指標及口徑、統計認定標準、數據採集、共享及發布、部門分工等作出統一規定。

大陸央行指出，制度主要內容包括：一是實現統計對象和業務的全覆蓋，為做好金融「五篇大文章」提供系統化、全面的信息支援；二是實現金融「五篇大文章」重點統計指標及其標準與口徑的統一、協同；三是建立統籌一致、分工協作的工作機制，形成工作合力。

公告解釋，上述制度規定的統計對象全面涵蓋銀行業、證券業、保險業金融機構以及金融基礎設施機構，統計範圍包括貸款、債券、股權、資管債權、基金、保險、衍生品等多種金融工具和產品，綜合統計金融「五篇大文章」等重點領域的工作情況。

同時，制度設定重點統計指標共200餘項，涵蓋金融「五篇大文章」等重點領域融資、金融機構提供的金融產品及服務、金融機構數位轉型業務等重點指標。每項指標均規定了統一、協同的統計標準和統計口徑，與國家統計標準、行業政策、金融業綜合統計系統及現有實踐有效銜接。

此外，制度還規定，中國人民銀行負責資料歸集匯總，統一編制形成全量統計報表及指標。各單位依職責分工組織金融機構、金融基礎設施機構認真落實統計資料蒐集要求及源頭資料品質管理要求，加強資料共享。

針對下一步，大陸央行透露，將會同相關部門全力推動上述制度的落地實施，為金融體系做好金融「五篇大文章」工作夯實數據基礎。

中國人民銀行

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