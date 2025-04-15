「1時代」來臨？陸多家銀行存款利率已低於2%

大陸多間股份制大行、中小銀行近日開始陸續調降銀行存款利率，中長期限存款利率降幅在10個基點至50個基點不等。第一財經指出，目前，多數銀行的定期存款的利率普遍低於2%，宣告邁向「1時代」。專家認為，銀行密集調降存款利率一方面是為壓降負債端成本，緩解日益增加的息差壓力；另方面，是加上今年初，中國人民銀行（大陸央行）多次提及「擇機降息降準」，銀行下調存款利率也與宏觀政策方向相契合。

綜合第一財經、瀟湘晨報等陸媒報導，本輪存款利率調降後，出現不少新趨勢。存款利率下行、貸款利率上行後，原本在市場上存在的存貸利率套利空間正逐漸消失。此外，多家銀行利率調降後，出現存款利率期限倒掛，部分銀行5年期存款利率不如1年期存款。

4月來，大陸多地中小型銀行也對存款利率進行了不同幅度的調整。有儲戶透露，「今年剛開年還有些兩點的存款，最近都非常少見了」，近期跑了幾家銀行，連農商行存款利率都不到2%。

平安銀行深圳某網點工作人員透露，上周存款利率剛下調過一輪，基本都低至2％以下，該行「平安存」產品的3年期定存年利率由2.05％下調至1.65％，下調40個基點。另，浦發銀行華南某支行網點也從7日起，將某款特色定期存款3年期年利率也從2.15％降至2.05％，下調10個基點。

除股份制大行外，4月起，包括安徽新安銀行、上海華瑞銀行、武漢眾邦銀行等近20家銀行也調低部分定期存款產品的利率。本輪調整多集中在3年期、5年期存款產品，調降後多數銀行存款產品的利率已低於2%。

開源證券銀行首席分析師劉呈祥稱，該現象反映銀行的負債壓力，亦體現銀行主動引導存款短期化的策略。存款短端漲價，階段性補負債缺口。雖掛牌利率未變，但國有行或提高1年期存款實際執行利率，與提價同業存單類似，或為資負缺口壓力加重下的臨時補充需求。

除上述趨勢，財信證券分析師張雯婷指，人行「擇機降準降息」時間點可能將到，利率下行空間打開。面對美國向全球大徵關稅背景下，預計全球經濟下行壓力都將有所增加，大陸政策保持寬鬆環境及內需對沖的必要性提升。

廣發證券銀行業首席分析師倪軍也持類似觀點，認為本期債市在跨季資金面轉鬆、避險情緒升溫和美國總統川普「對等關稅」政策超預期影響下震盪走強，債市利率曲線「牛平」。短期看，關稅政策超預期對經濟基本面產生衝擊且考驗大陸的政策應對，料「適度寬鬆」貨幣政策基調下，大陸央行擇機降準降息迎來窗口期，但仍需關注匯率壓力和長債利率快速下行過程中金融風險的累積。