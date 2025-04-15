快訊

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

超過80病人幾乎領嘸診察費？醫嘆「看門診像做功德」…台大醫院回應了

桃園化工廠氣體外洩竄濃煙 廠內員工急疏散…消防持續灑水

聽新聞
0:00 / 0:00

「1時代」來臨？陸多家銀行存款利率已低於2%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸金融機構近期陸續調降存款利率，多數銀行的定期存款利率普遍已低於2%。（中新社）
大陸金融機構近期陸續調降存款利率，多數銀行的定期存款利率普遍已低於2%。（中新社）

大陸多間股份制大行、中小銀行近日開始陸續調降銀行存款利率，中長期限存款利率降幅在10個基點至50個基點不等。第一財經指出，目前，多數銀行的定期存款的利率普遍低於2%，宣告邁向「1時代」。專家認為，銀行密集調降存款利率一方面是為壓降負債端成本，緩解日益增加的息差壓力；另方面，是加上今年初，中國人民銀行（大陸央行）多次提及「擇機降息降準」，銀行下調存款利率也與宏觀政策方向相契合。

綜合第一財經、瀟湘晨報等陸媒報導，本輪存款利率調降後，出現不少新趨勢。存款利率下行、貸款利率上行後，原本在市場上存在的存貸利率套利空間正逐漸消失。此外，多家銀行利率調降後，出現存款利率期限倒掛，部分銀行5年期存款利率不如1年期存款。

4月來，大陸多地中小型銀行也對存款利率進行了不同幅度的調整。有儲戶透露，「今年剛開年還有些兩點的存款，最近都非常少見了」，近期跑了幾家銀行，連農商行存款利率都不到2%。

平安銀行深圳某網點工作人員透露，上周存款利率剛下調過一輪，基本都低至2％以下，該行「平安存」產品的3年期定存年利率由2.05％下調至1.65％，下調40個基點。另，浦發銀行華南某支行網點也從7日起，將某款特色定期存款3年期年利率也從2.15％降至2.05％，下調10個基點。

除股份制大行外，4月起，包括安徽新安銀行、上海華瑞銀行、武漢眾邦銀行等近20家銀行也調低部分定期存款產品的利率。本輪調整多集中在3年期、5年期存款產品，調降後多數銀行存款產品的利率已低於2%。

開源證券銀行首席分析師劉呈祥稱，該現象反映銀行的負債壓力，亦體現銀行主動引導存款短期化的策略。存款短端漲價，階段性補負債缺口。雖掛牌利率未變，但國有行或提高1年期存款實際執行利率，與提價同業存單類似，或為資負缺口壓力加重下的臨時補充需求。

除上述趨勢，財信證券分析師張雯婷指，人行「擇機降準降息」時間點可能將到，利率下行空間打開。面對美國向全球大徵關稅背景下，預計全球經濟下行壓力都將有所增加，大陸政策保持寬鬆環境及內需對沖的必要性提升。

廣發證券銀行業首席分析師倪軍也持類似觀點，認為本期債市在跨季資金面轉鬆、避險情緒升溫和美國總統川普「對等關稅」政策超預期影響下震盪走強，債市利率曲線「牛平」。短期看，關稅政策超預期對經濟基本面產生衝擊且考驗大陸的政策應對，料「適度寬鬆」貨幣政策基調下，大陸央行擇機降準降息迎來窗口期，但仍需關注匯率壓力和長債利率快速下行過程中金融風險的累積。

分析師 壓力 負債

延伸閱讀

70歲男退休月領5萬仍去超市打工 孫子問「為何有錢拿還工作」差點淚崩

Steaker平台創辦人黃偉軒3年吸金14.8億 北檢今起訴4人

專家：人行降準降息 4月上路

獨／憂保單解約潮升風險 保險局將逐日要求壽險業回報4大項目

相關新聞

大陸懸賞通緝3美國特工 指控曾對哈爾濱亞冬運網攻

今天是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，央視新聞15日一早即公布，大陸於今年2月舉辦的哈爾濱第九屆亞冬會曾遭受境外網...

全覆蓋金融機構 陸印金融「五篇大文章」總體統計制度

為支持做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融「五篇大文章」，中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、證監會...

美國關稅戰衝擊 義烏商家：一定得漲價

美國對中國加徵關稅。中國浙江義烏商家坦言，關稅戰使出口美國商品成本增加，不少來自美國大額訂單先緩發；等待美國倉庫存貨消化...

「1時代」來臨？陸多家銀行存款利率已低於2%

大陸多間股份制大行、中小銀行近日開始陸續調降銀行存款利率，中長期限存款利率降幅在10個基點至50個基點不等。第一財經指出...

關稅戰避險／人行寬鬆黃金進口 傳中已自美運回2262噸

川普暫緩實施各國的對等關稅，唯獨不放鬆對中國的關稅戰。北京先前喊出「奉陪到底」，傳出習近平拍板逐步出清美債，並已從紐約金...

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

香港富豪李嘉誠旗下長和集團擬出售香港和中國港口以外港口業務交易再有新消息。彭博14日引述知情人士披露，義大利億萬富豪亞彭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。