關稅戰陰霾壟罩 國際投行紛下調陸經濟成長率預測

在美中關稅戰的陰霾之下，國際投資者對於中國市場的信心受到影響，近期多個國際投行更紛紛下調對於今年中國全年經濟成長率的預測，最低的預測數字甚至僅有3.4%。

美中關稅戰不斷升級，一般市場預估今年第1季中國的經濟成長情勢穩定，關稅的影響會在第2季以後反映，而整年的經濟成長走向也勢必反映關稅戰帶來的衝擊。

綜合香港經濟日報、香港明報，近期相繼有外資投行因應美國的對等關稅，以及中國的反制措施，調降對於今年中國經濟成長的預測。

報導引述瑞銀集團（UBS）的最新報告指出，在當前的美中關稅戰之下，中國的報復性關稅可能拉高部分進口產品的價格，但美國的關稅將大幅減少中國的外部需求，並增加中國國內價格下降的壓力。

報告稱，中國國內投資和消費將繼續受到負面影響，政策的刺激效應正在逐漸減弱。綜合這些原因，將今年中國全年的經濟成長率預測從之前的4%，下調至3.4%，2026年更將進一步趨緩至3%。

高盛集團的報告則分析，關稅預估將對中國經濟和勞動力市場產生負面影響，因此將中國今年的經濟成長預測由原先的4.5%下調至4%，至於2026年的預測則下調至3.5%。

另據巴克萊集團（Barclays）發布的報告預估，美國對中國進口商品加徵關稅，可能拖累中國的經濟成長率1.5至2.5個百分點。今年第1季，中國的經濟成長率預估年增5.2%，然而隨後將會持續趨緩，預計關稅政策影響將從第2季開始顯現。全年的經濟成長率預測下調至4%。

報導提及，花旗集團認為外部風險上升、近期緊張局勢升級，因此將今年中國的經濟成長預測從原先的4.7%下調至4.2%。