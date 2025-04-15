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陸外送業者大戰！美團宣布3年投入逾4000億扶持餐飲業
大陸網路餐飲外送平台「美團外賣」總經理薛冰於14日的「中國餐飲連鎖峰會」宣布重要計劃，稱未來3年內，美團外賣將向餐飲行業整體投入1,000億元人民幣（約新台幣4,400億元）資金。主要將用在補貼、扶持和獎勵優質商家，進一步加強行業基礎建設等。
中關村在線15日報導，先前有消息指出，美團即將正式推出「美團閃購」作為獨立品牌，並在小範圍對App首頁「閃購」入口進行用戶測試。此外，12日時，美團發布公告，表示將在商家入駐、經營扶持和品牌打造等方面開設綠色通道，積極歡迎外貿商家加入美團平台，全力支持外貿商品上線。
報導指，美團推出5項具體措施，包含美團旗下的小象超市將設立外貿優品專區、與優質外貿企業合作打造「外貿優品」特賣專區；小象超市自有品牌如「象大廚」、「小象」、「象小家」，以及美團優選的自有品牌「袋鼠家」，邀請擁有優質供應鏈和源頭工廠的外貿企業共同開發內銷商品。
相關措施還包含，美團閃購將為外貿企業設立採銷交易專區，優先調配優質外貿商品供應全大陸3萬家「閃電倉」，並免除交易佣金；美團相關業務將聯合進出口商會，在出口省區舉辦供應商見面會，與外貿企業建立產銷對接管道，深化合作。
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