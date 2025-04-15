關稅戰持續 瑞銀調降大陸今年GDP增長預測至3.4%

港媒《信報》指出，瑞銀15日發出最新報告提到，將大陸今（2025）年GDP增長預測，由此前的4％調降至3.4％，還進一步指明（2026）年進一步放緩GDP增長預測至3％。此前，大陸官方在今年「兩會」（政協、人大）時宣布，將今年經濟成長預期目標訂在5％左右。

據彭博報導，瑞銀15日指出，料大陸國內投資和消費將繼續受到負面影響，政策刺激效應減弱。雖大陸的報復性關稅可能推高部分進口產品的價格，但美國的關稅將大幅減少大陸的外部需求並增加大陸國內價格的下行壓力。瑞銀報告還提到，預計中國CPI通膨率和GDP平減指數（GDP deflator，又稱平均物價指數）在2025年和2026年均為負值。

此外，瑞銀指，關稅衝擊對大陸出口構成前所未有的挑戰，也將引發大陸經濟的重大調整。若當前加徵關稅保持不變，將拖累大陸GDP減速超2個百分點，儘管料大陸將推出更多刺激措施。然而，由於美中關稅稅率存在「極大不確定性」，觀點誤差範圍很高。大陸對美出口未來幾季料將降三分之二，按美元計今年出口總額或降10%。

除了瑞銀外，美國投行高盛於當地時間10日已將大陸今、明兩年GDP增速預測下調。其中，高盛將大陸今年從之前4.5％的預測值，大幅下調0.5個百分點至4％。高盛重申，預計北京政府將進一步加大政策寬鬆力度，政策利率將下調60個基本點，較此前預測的高出20個基本點。

高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津及其團隊14日最新報告中指，新風險情景是大陸國內經濟增長和政策令人失望，同時中美貿易緊張局勢已升至前所未有的水準，引發對全球經濟衰退的擔憂。

高盛並稱，由於中美貿易緊張局勢也增加兩國在資本市場、科技和地緣政治方面等戰略領域的脫鉤風險。高盛將MSCI中國指數的12個月目標點位從81點下調至75點，而滬深300指數目標點位則從4,500點下調至4,300點。

此外，彭博引述知情人士指，野村控股調整大陸業務布局，收縮最初側重的財富管理業務，轉而優先擴展券商及資產管理業務。據報，過去兩年，野村東方國際證券的中國財富管理部門裁員約三分之二。野村目前正在為這家大陸合資券商尋找新的行政總裁，並計劃未來重點發展資產管理與研究業務，同時進一步擴大在大陸市場的銷售和交易業務。野村回覆，公司持續對業務進行重新評估，不會對人事變動或員工人數細節發表評論。