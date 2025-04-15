中國電車南美擴張 在地生產紛爭待解

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

中國電動車不只在歐洲大推，南美洲也將擠下美國車！中國車廠比亞迪還將在巴西興建工廠，但至今尚未建成，且與當地還有勞工糾紛。不過巴西作為全球第6、南美最大的汽車市場，2024年的電動車銷量也成長到17萬台，其中比亞迪更是佔了7成的銷售量，中國車廠在南美的擴張不容小覷。

建廠引發勞權糾紛

根據《美聯社》報導，巴西的電動車銷量近年來逐步成長，2024年該國電動車銷量17萬台，雖僅佔新車銷量7%，但比去年成長85%。其中，中國電動車大廠比亞迪更佔有7成的銷售量。包括比亞迪，中國還有另一個電動車品牌長城也要在巴西興建車廠，以擴張在南美的銷量。

不過在巴西東北方的卡馬薩里城，當地民眾本來期待福特廠2021年撤走後，新進來的比亞迪可以儘速建廠，增加當地的就業機會，但至今電動車廠尚未完工，且還發生163位中國人疑似被抓來從事非法黑工的狀況。原本在福特車廠工作的當地民眾歎說，等了好久還是沒等到該廠建好。

比亞迪超越特斯拉

但比亞迪在微博發表聲明回應說，並沒有非法移工的狀況，是有外國勢力要詆毀比亞迪與中國品牌。不過這也掩蓋不了比亞迪等中國電動車場在南美大舉擴張的趨勢，且目前比亞迪的市值已經高達1070億美元，超過了特斯拉，且今年還要在匈牙利興建其在歐洲的第一座車廠。

雖然比亞迪前景看好，但巴西卡馬薩里廠的遲遲未完工也可能引來巴西政府的反感，且中國許多企業或是基礎建設都會帶中國工人過去興建，不給當地人就業機會也會引起反彈。

電動車銷量續成長

電動車媒體《Electrek》提到，全球第一季的電動車銷量達到410萬台，比去年成長29%。雖然面對川普關稅的陰影，但包括美國（以北美算16%）、中國（36%）、德國、義大利與英國都有大量成長，不過法國卻因為政府補貼減少而降低18%，歐洲整體則是成長22%。

【更多精采內容，詳見 】