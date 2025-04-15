快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

港媒：中概股遭美驅趕非壞事 回流香港可壯大市場

中央社／ 香港15日電

香港星島日報今天指出，在中美貿易戰之下，如果美方要求在當地上市的中概股下市，這並非壞事，從好的角度看，這些中概股若改到香港上市，可以壯大香港金融市場，是好事。

該報今天發表社論表示，最近有美國記者披露，川普政府考慮把當地上市的中概股下市，美國財長也有類似說法，如果中概股真的受到排擠，那完全是意料中事。

但社論認為：「從好的角度看，如果中概股真的被逼退，它們的落腳地很可能是香港，客觀上有助壯大香港金融市場的陣容，那將是川普送給香港的一份大禮。」

社論表示，過去3年，在美港雙重上市的中概股占港股市值的比例已達60%，這些選擇回流的中概股，雖然在美國的機會少了，卻可在安全的香港資本市場中，一方面分散美國的政治經濟風險，另一方面更易接觸中國大陸甚至亞洲投資者，可謂失之東隅，收之桑榆。

社論指出，論開放性、國際化和監管水準，香港不輸紐約、倫敦，有充分的條件作為國際資本的「超級聚寶盆」，而川普政府的不確定性，只會令中企有更大的誘因，更積極地避開風險源頭。

社論並建議港府積極「搶企業」，因為部分中概股可能轉到倫敦、新加坡上市，香港應主動出擊，遊說它們改變主意，爭取更多優質企業到香港。

此外，港府要檢視雙重上市或第二上市的審批流程有沒有進一步精簡的空間，從而減少中概股回流的障礙。

社論 美國 香港

延伸閱讀

川普健檢報告出爐 壞膽固醇數值驚艷醫界：比許多台灣人還健康

影／川普強賣天然氣？民團憂協和四接帶來國安風險

鞋業去年年終平均破11萬元 川普關稅風暴將摧毀台廠神話？

敢違抗川普意志？美政府火速凍結對哈佛大學22億美元補助款

相關新聞

大陸懸賞通緝3美國特工 指控曾對哈爾濱亞冬運網攻

今天是中國大陸第十個「全民國家安全教育日」，央視新聞15日一早即公布，大陸於今年2月舉辦的哈爾濱第九屆亞冬會曾遭受境外網...

彭博：李嘉誠43港口買家 由義大利亞彭帝家族集團主導

香港富豪李嘉誠旗下長和集團擬出售香港和中國港口以外港口業務交易再有新消息。彭博14日引述知情人士披露，義大利億萬富豪亞彭...

哪吒汽車爆欠薪4億 經銷商被銀行追債 前CEO張勇在英國

中國合眾公司旗下汽車品牌「哪吒汽車」財務危機愈演愈烈，原定4月到帳的30億元（人民幣，下同，約5508萬美元）融資至今還...

陸外送業者大戰！美團宣布3年投入逾4000億扶持餐飲業

大陸網路餐飲外送平台「美團外賣」總經理薛冰於14日的「中國餐飲連鎖峰會」宣布重要計劃，稱未來3年內，美團外賣將向餐飲行業...

中國電車南美擴張 在地生產紛爭待解

中國電動車不只在歐洲大推，南美洲也將擠下美國車！中國車廠比亞迪還將在巴西興建工廠，但至今尚未建成，且與當地還有勞工糾紛。

關稅戰持續 瑞銀調降大陸今年GDP增長預測至3.4%

港媒《信報》指出，瑞銀15日發出最新報告提到，將大陸今（2025）年GDP增長預測，由此前的4％調降至3.4％，還進一步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。