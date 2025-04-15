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中國統計3月從台灣進口增逾3成 電子零組件為主

中央社／ 上海15日電

中國海關總署昨天公布的數據顯示，今年3月，中國大陸自台灣進口額較去年同期大增約34.5%。台灣的資料則指出，3月對大陸和香港出口年增12.6%，主要貨品為電子零組件。

中國海關總署昨公布3月進出口數據，以美元計價，3月進口年減4.3%，出口年增12.4%

在兩岸貨貿部分，3月，中國大陸從台灣進口206.668億美元，較去年同期大幅成長34.5%，對台出口67.142億美元，年增7.9%；進出口貿易額273.810億美元，年增26.8%。

根據台灣財政部網站，台灣3月出口年增18.6%。其中，對中國大陸與香港出口占總出口的28.9%，年增12.6%。

台灣對中國大陸和香港出口的貨品中，金額最多的是電子零組件，近年來占對陸港出口比例逾6成，今年3月出口陸港年增14.9%。

海關 香港

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