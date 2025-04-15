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關稅戰發酵 外媒：ADM關閉陸貿易業務 上海子企裁員

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美中關稅戰持續。路透近日報導，美國農糧貿易商「阿徹丹尼爾斯米德蘭公司」（Archer-Daniels-Midland Company，ADM）表示，作為全球成本削減行動的一部分，該公司已開始關閉在大陸的國內貿易業務，在當地最大業務部門進行裁員。（路透）
美中關稅戰持續。路透近日報導，美國農糧貿易商「阿徹丹尼爾斯米德蘭公司」（Archer-Daniels-Midland Company，ADM）表示，作為全球成本削減行動的一部分，該公司已開始關閉在大陸的國內貿易業務，在當地最大業務部門進行裁員。（路透）

美中關稅戰持續，外媒近日指出，美國農糧貿易商「阿徹丹尼爾斯米德蘭公司」（Archer-Daniels-Midland Company，ADM）表示，作為全球成本削減行動的一部分，該公司已開始關閉在大陸的國內貿易業務，在當地最大業務部門進行裁員。

據路透報導，ADM在一份聲明中稱，公司上述措施目的在幫助公司在充滿挑戰的環境中「保持靈活」。不過，ADM並未透露具體裁員人數。

對此，消息人士對此透露，ADM此次裁員將影響40至50名員工，而在大陸金融中心的上海，ADM將僅留下約10名員工，其「農業服務和油籽業務在中國的整個團隊基本上都被解散」。該名人士稱，農業服務和油籽業務團隊是ADM最大的一個業務部門。

另一位消息人士則指，從本周開始，ADM子公司「Toepfer Shanghai」約30人受裁員影響，並稱這是該公司今年早些時候宣布的全球成本削減行動的一部分。據稱，ADM將逐步停止Toepfer在上海的國內貿易，預計將於9月底完成，上海的其他業務不會受到影響。

報導稱，由於受農作物價格下滑、通脹導致消費需求減少以及農作物加工利潤率疲軟，ADM的盈利受到侵蝕，農業服務和油籽部門去年的營業利潤下降40%。而美中兩國之間日益升高的貿易緊張情勢，也正對ADM構成新的挑戰和不利因素，ADM依賴於最大農產品出口國美國和最大進口國中國之間的貿易。

另，ADM今年2月開始裁員，其廣泛的成本削減行動，目標是在未來3至5年內節省5億至7億美元。

上海 團隊 美國

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