前白宮官員談中國因應貿易戰：拉高美消費者痛苦值

美中貿易戰煙硝味四起，雙邊互嗆不退讓。前白宮官員何瑞恩訪問中國10天後推文表示，中國因應貿易戰的計畫包括避免遭孤立及拉高美國消費者的痛苦值。北京也認為，其政治體系比美國更具韌性，能扛住貿易戰壓力。

美國目前對中國的關稅已累計達145%，這包含川普上週加碼的125%新稅率，以及他回鍋白宮後不久就上路的20%關稅。中國則回敬125%的關稅。

前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任、布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心主任何瑞恩12日於社群媒體X發文表示，北京因應美中貿易戰的計畫圍繞3個逐漸清晰的核心要點，分別是保持冷靜及堅定、避免被孤立及打擊美國痛處。

何瑞恩（Ryan Hass）也說，北京認為貿易戰短期內不會有解方。

保持冷靜及堅定方面，何瑞恩說，北京藉此展現中國領導層的自信，讓民眾適應經濟動盪，並將民怨導向美國，同時強調中國堅決抵制外來欺凌的歷史，以喚起民族主義。

何瑞恩指出，北京預計美國將組全球聯盟來孤立中國並施壓，為了因應這種做法，北京正在努力與亞洲、歐洲聯盟（EU）成員國以及開發中國家尋求共同立場，以抵禦美方壓力。

例如中國國家主席習近平宣布中國和歐盟應「共同反對單邊霸凌行徑」，並出訪越南、馬來西亞及柬埔寨，北京也提出周邊國家戰略，以避免遭圍堵。

美中貿易戰不斷升級下，中國著手打擊美國痛處。何瑞恩說，北京認為，可以鎖定美國戰略部門採取報復行動，限制對美出口關鍵物資，對美國經濟施壓，並提高美國消費者的痛苦值。中國同時將試圖降低對美國商品的依賴。

英國廣播公司事實查核（BBC Verify）網站9日指出，中國對美國的出口以電子產品、電腦與玩具為主，還包括大量電池，對電動車至關重要。

這些中國製造、出口至美國的商品，早已因美國總統川普（Donald Trump）實施的20%關稅變得更貴。如今關稅再次提高，對美國消費者的衝擊可能是原來的5倍。

何瑞恩指出，中國領導人認為貿易戰是美國壓制中國崛起的大規模戰略一環。北京現在讓步只會引來美國更多壓力。他們把這刻視為戰略挑戰，不是經濟危機。

何瑞恩寫道，北京認為其政治體系比美國政府更具凝聚力、韌性及紀律，能夠扛住貿易戰壓力。他們正在釋出訊號，表明將堅持下去，等待川普政策轉向，「我不認為任何一方會在短期內讓步」。