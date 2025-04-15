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3月陸自台灣進口 成長34.5%
大陸海關總署昨公布，今年三月，大陸自台灣進口額較去年同期大增約百分之三十四點五，對台出口則年增約百分之七點九，以致三月對台貿易共年增百分之二十六點八，均持續保持高成長。這顯示兩岸之間貿易依然熱絡。
大陸海關總署昨公布第一季進出口數據，按美元計，整體進口約二一一二點六九三億元（美元，下同），年減百分之四點三，處於低迷。官方解讀，是受國際大宗商品價格下跌等多方面因素影響。不過，在兩岸貨貿方面，數據顯示，大陸三月從台灣進口額達二○六點六六八億元，較去年同期大幅成長百分之三十四點五。
三月大陸對台出口六七點一四二億元，年增百分之七點九。三月對台貿易總額二七三點八一億元，年增百分之二十六點八，使得當月大陸對台貿易逆差達到一三九點五億元。累計今年第一季，大陸對台貿易逆差達三四六點四億元，進出口、出口、進口額，分別年增百分之十五點二、八點三、十七點八，持續保持高成長，尤其是進口表現。
儘管大陸方面未單獨列出自台灣進口成長主要來自哪些產品，但大陸海關總署副署長王令浚昨日表示，今年第一季，大陸機電產品進出口成長較快，達人民幣五點二九兆元，年成長百分之七點七。其中，進口成長較快的有自動數據處理設備零組件、船舶和海洋工程裝備等。
據大陸海關總署，去年兩岸貨貿進出口總額為二九二九點七一億美元，成長百分之九點四，自台進口約二一七七點八二億美元，年增百分之九點三。今年前兩月，大陸自台進口年增百分之八點九。上述進口額年增率均遜於今年三月單月表現。
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