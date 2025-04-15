關稅生效前搶出貨 陸3月出口大增

大陸海關總署昨發布第一季進出口數據，由於外貿企業搶在美國加徵關稅生效前出貨，三月出口以美元計年增百分之十二點四，創五個月以來新高，大幅優於預期，惟進口年減百分之四點三，遜於預期。

大陸海關總署昨坦言，當前面臨複雜嚴峻的外部形勢，但稱「天塌不下來」，中方將嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益。

據大陸海關總署發布，第一季大陸貨貿進出口總額約一兆四三四四億元（美元，下同），出口八五三七億元，進口五八○七億元，前兩項分別年增百分之○點二、五點八，進口則年減百分之七，累計貿易順差約二七三○億元。

其中，今年三月，面對美國「對等關稅」措施生效在即，大陸當月進出口總值約五二五二億元，年增百分之五，出口三一三九億元，年增百分之十二點四，遠優於預期，並創五個月新高。進口額二一一三億元，年減百分之四點三遜於預期，貿易順差達一○二六億元。

大陸三月出口大增，有分析認為，這與外貿企業搶在美國加徵關稅生效前出貨有關。大陸海關總署副署長王令浚則稱，今年第一季在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美雙邊貿易仍保持成長，進出口規模達一點一一兆元（按人民幣計），成長百分之四。他並指東協持續保持大陸第一大貿易夥伴地位，中歐互為彼此最重要的貿易夥伴。

值得注意的是，中美農產品貿易中的大豆，似已率先脫鉤。大陸海關總署數據顯示，三月大豆自美國進口量為三五○萬噸，比去年同期大減百分之三十六點八。路透報導稱，大陸將美國大豆進口關稅提高至百分之一三五，使得大豆加工商望而卻步。

就美中關稅戰，王令浚坦言，當前大陸出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，強調大陸將以自身的確定性應對外部環境的不確定性，並指大陸海關將嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益。他並就大陸海關總署公告暫停三家美國企業禽肉骨粉輸陸資格表示，因從進口的美國禽肉骨粉中檢出了沙門氏菌，陸方依法依規暫停了三家涉事企業的輸陸資格，並稱海關將一如既往嚴格按照法律法規加強進口產品檢驗檢疫。