人民幣走勢變化 專家不同調
中國人民銀行（大陸央行）主管的《金融時報》昨（14）日於頭版刊登中國社會科學院學部委員余永定的專訪指出，今年中國大陸出口將面臨更大挑戰，人民幣對美元匯率貶值壓力會大於上一年度。
但面對美國貿易戰，余永定認為，中國大陸必須加速實現「以國內大循環為主體、國內國際雙循環」的戰略轉變，而非訴諸人民幣貶值、增加出口補貼和出口退稅等措施。
對於近期市場十分關注，在川普「對等關稅」等政策影響下，人民幣匯率將如何變化。余永定分析，受關稅壁壘影響，今年中國出口增速可能呈現下滑態勢，但繼續維持順差應是大機率事件。2025年中國國際收支的平衡狀態，人民幣將受到升值還是貶值壓力，主要看資本和金融帳戶的變化。
大陸國家外匯管理局國際收支司前司長管濤則認為，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。
據第一財經報導，管濤強調，外匯市場對於超預期的重大風險事件重新定價，引發近期人民幣快速回調，但川普新政貿易政策激進且善變，正在傷害美元國際信譽，投資者或加速逃離美元資產。此外，若美國經濟「硬著陸」，美國聯準會勢必大幅降息，美元有可能趨勢性走弱，這意味著人民幣的拐點來臨。
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