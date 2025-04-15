陸3月出口雙位數增長 搶美國關稅生效前出貨 專家估相關效應到此為止

關稅戰陰影下，工廠搶在美國最新關稅生效前緊急出貨，大陸3月出口以美元計年增12.4%，創近五個月來最快增速。分析稱，4月中美互徵關稅飆至100%以上，基本上大陸外貿企業搶出口到此為止，後續大陸面臨出口壓力大增。

大陸海關總署昨（14）日公布數據顯示，3月出口3,139.1億美元，年增12.4%，較1-2月大增10.1個百分點；進口額為2,112.7億美元，年跌4.3%，跌幅較1-2月收斂4.1個百分點；貿易順差1,026.4億美元。

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今年第1季累計數據來看，大陸出口8,536.7億美元，年增5.8%；進口5,807億美元，年減7.0%；當季貿易順差為2,729.7億美元。

港媒援引經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰分析稱，3月大陸業者搶出口仍強勁，一方面這些公司可消化20%的芬太尼關稅，並在貿易不確定性上升前加快發貨速度；另一方面是數據顯示，似乎有大量的產品透過東南亞轉運以規避關稅。

華爾街日報預期，此一強於預期的出口增長，出現在美國總統川普宣布巨額關稅於4月生效之前。這些關稅預計將對大陸4月或未來幾月出口構成壓力。華創證券投資顧問部總經理屈慶則認為，「基本上外貿企業搶出口到此為止，後續中國面臨出口壓力較大」。

東方金誠首席宏觀分析師王青向界面新聞提到，鑑於前期加徵關稅影響將在4月體現，大陸對美出口在本月或出現較大幅度下滑。在貿易戰的背景下，全球產業鏈、供應鏈都會受到嚴重衝擊，短期內外需有可能整體放緩，4月大陸出口預計將大幅度負增長。

大陸海關總署坦言，當前出口面臨複雜嚴峻外部形勢，但天塌不下來。