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大陸避險 寬鬆黃金進口

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
傳大陸央行已為一些商業銀行發放新的黃金進口配額。（路透）
傳大陸央行已為一些商業銀行發放新的黃金進口配額。（路透）

據彭博引述知情人士透露，中國人民銀行（大陸央行）已為一些商業銀行發放新的黃金進口配額。在貿易戰升級背景下，中國大陸政府對機構和散戶投資者強烈的避險需求作出回應。

報導指出，人民銀行通常會限制進入黃金消費市場的實物黃金數量。知情人士稱，人行上周發放了額外配額，以滿足大幅增加的市場需求。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

知情人士還表示，發放額外配額的決定是人行日常職能的一部分，是應商業銀行的要求做出的。他們補充說，這不應解讀為人行對黃金價格的立場或者購買黃金的跡象。

自2022年底以來，黃金價格已經上漲一倍，投資者在地緣政治不確定的情況下紛紛囤積黃金。貿易緊張局勢更是加劇人們對黃金的需求，過去幾個月推動金價屢次觸及紀錄高位。

實際上，人行已連續五個月增持黃金。近日更新的官方儲備資產資料顯示，2025年3月末，中國大陸官方黃金儲備為7,370萬盎司，較前月末增加9萬盎司。

今年第1季，在COMEX黃金主力期貨價格屢次刷新歷史新高的背景下，大陸央行依然持續增持黃金。

據證券時報報導，大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟指出，從短期來看，人行繼續穩健增持黃金，更多是出於應對外部不穩定不確定性因素。從中期來看，伴隨著美國經濟增長放緩機率提升、美國聯準會降息週期開啟和美元走弱的態勢，各國央行和投資者都會繼續增持黃金投資。

在龐溟看來，大陸央行在國際儲備組合配置中加入和動態調整黃金儲備的政策動機不會改變，持續增持黃金的大方向與長期趨勢也不會改變。

浙商證券首席經濟學家李超表示，目前黃金在大陸外匯儲備中的占比達6.5%，預計未來仍有進一步提升空間。展望2025年，他指出，應重點關注各國央行的購金行為對黃金價格的正向驅動，預計來自各國央行的資金有望保持淨流入。

金價 黃金

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