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可一鍵申報 廣交會宣布12便利措施

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第137屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）於4月15日至5月5日分三期在廣州舉行。廣州海關前日發布支持第137屆廣交會的12項便利措施以及通關須知。　

中新社報導，12項便利措施包括7項長期實踐證明有成效的支持措施、3項近年來的有效措施以及針對本屆廣交會特別提出的2項創新措施。 　　

其中，7項長期有成效的措施包括展覽品「一鍵申報」；支持企業線上辦理展會及展覽品全流程業務；設置進境展覽品通關便捷通道；優先辦理申報、查驗、抽樣、檢測等海關手續；實行即查即放，並支持進境展覽品到展館查驗；在口岸設置「廣交會來賓便捷通道」，便利參展人員通關；全程派出海關業務專家和公職律師團隊入駐廣交會等。 　　

3項近年來的有效措施主要針對進境展品。包括對符合要求的本屆展會內銷售的免稅額度內的留購展覽品，免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅；對進境參展食品實施「免於進口食品境外生產企業註冊」和「允許未獲檢疫准入的食品參展」等措施。

針對本屆廣交會提出的2項創新舉措主要用於支持國貨出海。一是在廣交會現場開展技術性貿易措施專題宣講和諮詢服務；二是開展技術性貿易措施研究和應用技術服務，如針對出口農食產品、「新三樣」產品、碳關稅措施等提出對策建議，編製出口產品指引，提供專業分析與解決方案等。 　　

在以上12項便利措施基礎上，為讓參展企業更加簡潔明晰地了解通關環節需要注意的事項，便捷辦理相關業務，廣州海關還制定「通關須知」並對外發布。

廣州 海關 額度

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