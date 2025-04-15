深圳虛擬電廠商 破60家

深圳虛擬電廠管理中心13日發布的最新統計數據顯示，深圳虛擬電廠運營商目前達61家，光伏、充電樁、樓宇空調等可調資源共計6萬餘個，規模位居中國之首。其中，民營企業數量佔一半以上。

中新社報導，深圳恒實盛景科技有限責任公司是目前深圳空調負荷聚合量最大的虛擬電廠運營商，其市場部總監劉卓說：作為虛擬電廠民營資本投資商、技術服務提供商，他們憑藉深圳先行先試、全國領先的虛擬電廠產業土壤，搭上了發展快車道。

2023年以來，深圳累計啟動虛擬電廠負荷調節超百次，為虛擬電廠運營商帶來經濟收益約1820萬元人民幣，調節電量超560萬千瓦時，減少碳排放約4681噸。

目前，深圳虛擬電廠管理平台最大調節能力邁向百萬千瓦，容量相當於28萬戶居民用電負荷。深圳虛擬電廠管理中心總經理程韌俐說：他們將在政府指導下，持續激活海量分佈式資源潛能，計劃在今年底建成具備120萬千瓦級以上可調能力的虛擬電廠。

虛擬電廠是基於電力系統架構，運用現代信息通信、系統集成控制等技術，聚合分佈式電源、可調節負荷、儲能等各類分散資源，作為新型經營主體協同參與電力系統優化和電力市場交易的電力運行組織模式。