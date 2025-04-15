大陸消費名品名單 首批公布

中國工業和信息化部11日發布首批中國消費名品名單，包括企業名牌93個、區域品牌43個，還公布了中國消費名品成長企業42家。

中新社報導，此次評選經企業申報、省級工業和信息化主管部門初審推薦、專家評審和網上公示，工業和信息化部確定了首批中國消費名品名單。

在企業名牌中，輕工行業28個，紡織行業14個，食品行業38個，醫藥行業13個。在輕工行業中，老鳳祥為歷史經典，海爾、太陽紙業、雅迪、雕牌、美菱、晨光文具、老闆電器、華熙生物等入選時代優品，德佑、韓束等入選潮流新銳。

在食品行業中，貴州茅台、五糧液、瀘州老窖、衡水老白干等入選歷史經典，伊利、蒙牛、農夫山泉、青島啤酒、君樂寶、陶華碧老乾媽等入選時代優品。

此次評選還評出了43個區域品牌，包括清河羊絨、鎮江香醋、西湖龍井、景德鎮陶瓷、涪陵榨菜、建水紫陶、那曲冬蟲夏草、柳州螺螄粉等。在中國消費名品成長企業名單中，稻花香、鹽津舖子、曉芹等企業入選。