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澳門2025年度施政報告：擬成立政府控股公司或基金 盼帶動貿易往來

中央社／ 香港14日電
澳門行政長官岑浩輝在特區立法會發表2025年財政年度施政報告。新華社
澳門行政長官岑浩輝在特區立法會發表2025年財政年度施政報告。新華社

澳門行政長官岑浩輝今天發表2025年度施政報告，提出研究成立政府控股的公司或基金，以幫助企業、商品、資本「走出去、引進來」，帶動資本投資和貿易往來。

這是岑浩輝上任後發表的首份施政報告。綜合澳門媒體報導，他在報告中提到，澳門將促進與葡語國家全方位互利合作，擴大國際「朋友圈」，包括提升中葡平台的內涵、加強中葡科技交流合作、推動更多葡語國家產品進入大灣區市場、深化國際交往合作。

岑浩輝說，澳門也會充分發揮「海上絲網之路」節點的作用，積極參與「一帶一路」活動。

他在報告中指出，由於澳門旅遊博彩業在COVID-19疫後復甦態勢減緩，今年度財政收入可能未如預期樂觀，一些新增的較大開支未列入已公布的財政預算案，預算案可能需要調整。

岑浩輝表示，澳門經濟正面對一些問題，包括結構較單一、經濟發展不平衡、消費外流、人口老化、少子化、青年就業結構失衡、多元產業發展與社會預期有落差等。

儘管財政收入未如預期，岑浩輝仍宣布延續澳門政府多年來實施的惠民政策，包括在新財政年度繼續向當地永久居民每人派發澳門幣1萬元（約新台幣4.07萬元），以及非永久性居民每人6000元。

澳門 經濟發展

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