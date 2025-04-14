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英國接管陸資背景鋼鐵企業？陸外交部：希望英政府公平對待在英陸資企業

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人林劍。（取自大陸外交部網站）

英國政府上周末表示，將從陸資敬業集團（Jingye Group）手中接管英國鋼鐵公司（British Steel），英國商業和貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）表示，英國允許鋼鐵業落入中國之手是「天真的」。大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會上表示，應避免將經貿合作政治化和泛安全化。

林劍回應記者提問時表示，「據我了解，你提到的敬業集團是一家中國的民營企業，基於市場化的原則同英方開展合作。」

林劍稱，對於目前英鋼經營遇到的困難，雙方應本著互利的原則商談解決，「希望英國政府公平、公正對待在英投資經營的中資企業，保護其正當合法權益」，林也指，「避免將經貿合作政治化和泛安全化，以免影響中國企業赴英正常投資合作的信心。」

先前法新社報導，該座英國鋼鐵公司工廠位於英格蘭北部斯康紹普（Scunthorpe），雇用上千名員工，也是英國最後一間生產原鋼的工廠，為建築業、鐵路等產業生產鋼鐵。

敬業集團於2020年買下英國鋼鐵公司，表示已投資逾12億英鎊（約新台幣512億）維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊（約新台幣2987萬）；原本敬業集團3月底宣布，打算關閉該廠房，但此舉將影響約2700個工作崗位。英國國會12日緊急通過法案，阻止該廠關閉，隨後宣布政府將接管該公司，且不排除將其收歸國有。

台幣 經貿 英國 陸資

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