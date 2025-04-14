大陸「國家隊」出手救市！ETF單周資金流入創紀錄

大陸「國家隊」資金全力護盤穩定A股市場，以應對美國川普政府的關稅攻勢，使得大陸境內交易所交易基金（ETF）上周有創紀錄的資金流入。

彭博彙編數據顯示，中國在岸股票ETF上個星期淨流入近240億美元，打破了去年10月創下的約230億美元紀錄，其中大部分資金流入了市場普遍認為是「國家隊」偏好的ETF。

這波資金湧入顯示出北京當局在股市受貿易戰衝擊走低之際迅速出手干預的迫切性。大陸央行上周表示，將向被視為「平準基金」的中央匯金提供充足流動性。

目前看來，這些舉措已初見成效。大陸股市在上周一大跌7.1%後接連上漲。14日，三大指數小幅上漲，全市場連續五個交易日超過百檔個股漲停。

野村證券經濟師陸挺稱，關稅戰首個真正戰場是金融市場，尤其是股票市場。他預計，在央行支持下，中國的「平準基金」將在未來幾周繼續進行大規模的入市干預。

除國家隊進場，市場上可能還有抄底的資金參與。富國中證港股通互聯網ETF並非國家基金青睞的對象，但上周也獲大量資金流入，顯示零售投資者也可能出手。

彭博行業研究預計，2025年大陸國家隊通過ETF的累計買入力度，可能超過2024年創下的逾1,000億美元紀錄。

彭博行業研究資深ETF分析師認為，鑑於目前仍處於川普新一輪關稅衝擊的初期階段，2025年有可能成為中國ETF資產管理規模創紀錄的一年。