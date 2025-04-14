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利多、國家隊助攻…大陸A股收紅！分析指關稅影響仍在：短期內難大漲

中央社／ 台北14日電
受美國宣布暫時豁免特定科技產品對等關稅影響，加上中國國家隊資金支撐，今天中國A股3大指數即刻做出反應，收盤集體上漲。中新社資料照
受美國宣布暫時豁免特定科技產品對等關稅影響，加上中國國家隊資金支撐，今天中國A股3大指數即刻做出反應，收盤集體上漲。中新社資料照

受美國宣布暫時豁免特定科技產品對等關稅影響，加上中國國家隊資金支撐，今天中國A股3大指數即刻做出反應，收盤集體上漲。然而分析指出，關稅影響仍強，中國政策雖然可抵銷部分衝擊，但短期內很難看到市場大幅上漲。

綜合第一財經、界面新聞，今天中國A股三大指數集體上漲，收盤上證指數上漲0.76%、深證成指上漲0.51%、創業板指上漲0.34%，整體市場共4552檔股票上漲、757檔股票下跌，其中129檔漲停、4檔跌停。滬深兩市成交額約人民幣1.27兆元（約新台幣5.64兆元）。

報導指出，由於受到美國宣布暫時豁免特定科技產品對等關稅影響，今天上午消費電子相關概念股股價一開盤就上揚，其中包含多檔「蘋概股」。

在上週「對等關稅」上路前夕，中國A股應聲大跌，以中國央企為首的國家隊資金進場護盤，一定程度的穩定了A股走勢。

報導引述高盛中國股票策略分析師付思分析，不是很擔心「國家隊」子彈不夠的問題。國家隊先前以較少資金量買入就可以有效支撐市場，後期還有較為充足的資金儲備。

他進一步說明，普遍來說，當市場止跌後，國家隊的買入行為可能將逐步放緩，市場繼續成長的動力，將更多是來自消費、房地產等領域的改善。同時，還要看企業盈利是否能有一定程度的調高。

付思表示，從短期來看，關稅風波一定程度上影響了公司的基本面，因此，中國國內政策雖然提供了較強的支撐，可以對抵消部分負面影響，「但短期內想看到市場有大幅上漲動力，這可能是相對較難的」。

長期來看，中國產業仍面臨內部轉型壓力與外部環境衝擊的雙重挑戰，因此應增強資本市場內生穩定性，持續引導長期資金入市，著力完善股東回報機制，提高上市公司供給品質。

高盛首席經濟學家閃輝則引述數據表示，中國有政策空間因應關稅影響。在貨幣政策方面，中國人民銀行（中國央行）可能將加大降息幅度，今年內總共降息60個基點（即0.6%），分3季完成。社會融資規模增速將從去年的8%提升至9.5%。

國家隊 對等關稅 指數

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