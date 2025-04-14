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大陸3月整體進口2,112.693億美元 自台灣進口較去年同期大增34.5%

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸海關總署的統計顯示，今年3月，大陸自台灣進口較去年同期大幅成長34.5%。圖為天津港貨櫃碼頭。（新華社）
大陸海關總署的統計顯示，今年3月，大陸自台灣進口較去年同期大幅成長34.5%。圖為天津港貨櫃碼頭。（新華社）

根據大陸海關總署14日公布的統計數據，按美元計，3月大陸整體進口達2,112.693億美元，較去年同期衰退4.3%。但3月大陸自台灣進口206.668億美元，卻較去年同期大幅成長34.5%。

3月大陸對台出口67.142億美元，較去年同期成長7.9%，當月大陸對台貿易逆差達到139.5億美元。累計今年第一季，大陸對台貿易逆差已達346.4億美元。

從第一季整體數據來看，以美元計，大陸出口增長5.8%，低於2024年全年0.1個百分點；進口年比則由增轉降，下降7.0%；當季貿易順差為2,729.7億美元。

今年首季，大陸對台出口則是成長8.3%，自台灣進口成長17.8%。兩岸貿易表現優於大陸整體對外貿易。

從大陸14日公布的統計數據無法進一步得知，今年第一季大陸自台灣進口大幅增長主要來自哪些商品。但大陸海關總署副署長王令浚在14日上午記者會中表示，今年第一季大陸機電產品進出口增長較快。

其中，出口增長較快的有家用電器、筆記本電腦、電子元件等；進口增長較快的有自動數據處理設備零部件、船舶和海洋工程裝備等。

今年第一季，大陸「自動數據處理設備及其零部件」進口金額大幅成長85.0%。

海關 記者會

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