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搶出口 陸3月出口大增12.4%遠優於市場預期

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廠商搶在美國加徵關稅生效前出口，推升大陸3月出口較去年同期大幅成長12.4%。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）
廠商搶在美國加徵關稅生效前出口，推升大陸3月出口較去年同期大幅成長12.4%。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）

大陸海關總署14日公布，按美元計，中國大陸3月出口較去年同期成長12.4%，較2月回升15.4個百分點，重回正增長，為近五個月來最高，這個數字也優於華爾街日報調查經濟學家預測的4.4%增幅。一般認為，大陸3月出口增長強勁，應與廠商趕在美國加徵關稅生效前提前出貨有關。

從今年第一季累計數據來看，按美元計，中國出口年比增長5.8%，低於2024年全年0.1個百分點；進口則由增轉降，下降7.0%；當季貿易順差為2,729.7億美元。

大陸海關總署新聞發言人呂大良在周一上午的記者會上表示，中國一季度出口「在壓力下展現了較強的韌性」。其中風力發電機組、鋰電池、電動汽車等出口分別增長43.2%、18.8%和8.2%。

華爾街日報指出，大陸3月高於預期的出口增長，出現在美國總統川普宣布的巨額關稅於4月生效前。這些關稅預計將對中國本月或未來數個月的出口構成壓力。

呂大良不諱言，當前中國出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但「天塌不下來」。他強調，近年來，中國積極構建多元化市場，深化與各方的產業鏈供應鏈合作，不僅賦能了對方發展，也增強了中國自身的韌性。

呂大良稱，與此同時，中國內需市場廣闊，是重要的「大後方」。中國將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外部環境的不確定性。

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