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管濤：美極限施壓 盡頭未必是人民幣貶值

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家外滙管理局國際收支司前司長管濤表示，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。（中通社）
大陸國家外滙管理局國際收支司前司長管濤表示，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。（中通社）

4月14日人民幣中間價報7.2110，較上日下調23點，續創逾19個月新低。大陸國家外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反倒可能成為人民幣的拐點。

據第一財經報導，管濤強調，外匯市場對於超預期的重大風險事件重新定價，引發近期人民幣快速回調，但川普新政貿易政策激進且善變，正在傷害美元國際信譽，投資者或加速逃離美元資產。

此外，若美國經濟「硬著陸」，美國聯準會勢必大幅降息，美元有可能趨勢性走弱，這意味著人民幣的拐點來臨。美元與人民幣匯率存在「蹺蹺板效應」，只要美元大幅走弱，人民幣對美元就有可能升值。若人民幣升值，或引起企業和居民減持外匯資產。

管濤並指，中美關稅衝突進展至此，中國已明確表示「不跟了」，下一步中美很可能重啟經貿磋商。如果中美由對抗轉入對話模式，將緩解市場恐慌情緒，利好人民幣匯率。但不必過於擔心人民幣升值，因為在美元弱勢情況下，人民幣屬於被動升值。

他還表示，為應對美滙指數和人民幣匯率可能的調整，一方面，除繼續支持和鼓勵大陸境內企業以人民幣計價結算外，還要引導其外幣計價結算幣種的多元化，減少對美元的過度依賴。

另一方面，要引導大陸境內企業改變過去形成的思維定式，強化風險中性意識。因為從多邊匯率、實際匯率的角度講，人民幣對美元升值雖不一定影響出口競爭力，但鑑於中國企業外幣結算中美元佔比仍高達九成，故仍須警惕人民幣升值對企業可能造成的財務衝擊。

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