第五屆消博會聚焦消費科技 機器人打開「AI+消費」想像

本屆消博會搭上科技消費趨勢，首度設立新消費科技展區，集中展示智能網聯汽車、智能家居，甚至還有低空汽車、機器人等新產品新技術。消費者通過與人形機器人互動，打開「AI+消費」新想像。

在消博會現場，能吸引人潮駐足的除了遛機器狗，與機器狗握手外，還有與人形機器人互動，觀看人形機器人步行與做各種動作。對機器人廠商而言，便是期待從展示中取得更多市場商機與訂單。而這也能打開產品的應用場景想像。

南海網報導，宇樹科技華南區負責人林志龍表示，目前他們已有多筆訂單落地海南，產品主要應用於高校科研、公安巡邏、消防偵察等領域，展會期間還有文旅、康養等領域的客戶投來關注的目光。

在產品商業化部分，宇樹科技工程師曹鵬對本報表示，目前機器狗在線上平台都可購買，個人買家消費級的個人買家直接可以購買，然後包括學校教育科研，主要以大陸國內買家為主，也有包括歐洲、東南亞、中東、歐美與北美等地國外公司購買。意味機器狗在市場應用比較能先看到。

至於人形機器人，曹鵬指出，目前還屬於早期開發階段，用於科研開發多一些。目前視頻號與公眾號影片中，機器人能跳舞、功夫等都在做一個測試。他說，人形機器人能夠應用的想像空間其實很多，包括遠程操控、工廠、巡邏、消費、養老與家庭等都能用上機器人。

對於有聲音表示對機器人跳舞表示反感，認為剝奪人類功能的想像，曹鵬說，他們釋出影片宣傳的目的在於表達宇樹機器人的穩定性。

對於產品當前挑戰，曹鵬說，機器人產品還需更好的穩定性，更好的適應性，應對更難更複雜的場景。至於研發過程當中取決於什麼問題會比較困難，他認為在於運動控制，因為想讓機器人坐穩，真正能用、能走、能跑，「這方面還是比較需要時間的。」

外界期盼機器人能開始運用在工廠生產與製造，展場一家鎖定工業場景運用的鈦虎機器人工作人員韓嘯稱，目前輪式機器人銷量很好，已經在工廠裡實習，但還未實際投入到工廠產線中，他說他們買家以大陸國內為主，也有澳洲、紐西蘭與美國客戶。但多是買輪式機器人，因為安全性較好，不容易傾倒，且續航力比較足，「充1.5個小時電，能幹活4小時」。

韓嘯說，他們是做核心零組件供應商起家，然後再自己做整機，且是大陸國內幾乎很少能做到完全國產化的廠家。所以中美關稅戰對他們來說幾乎完全沒有影響。

大陸商務部此前稱，將在持續加力擴圍實施消費品以舊換新的基礎上，著重推進四大關鍵領域工作，並稱積極推動「人工智慧+消費」，讓AI消費終端走進千家萬戶，融入百姓日常生活。