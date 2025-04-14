關稅波及低空經濟？億航智能COO王釗：目前不受影響

低空經濟為大陸經濟熱門關鍵詞，且在2024年首度寫入大陸政府工作報告，今年第五屆中國國際消費品博覽會特地開闢低空經濟專區，也成為會展熱門領域。外界關注目前大陸低空經濟產業進度與現狀，也擔憂會否受關稅影響，億航智能聯席首席運營官王釗表示，目前運營不受美中貿易關稅戰影響，行業挑戰在於法律法規等配套仍待完善。

本屆消博會上，包括億航智能、聯合飛機、小鵬匯天、中國通航等多家行業領軍企業，集中展示包括無人機、電動垂直起降飛行器（eVTOL）、飛行汽車等多項產品。

其中，飛行汽車公司億航智能在消博會展出EH216-S無人駕駛載人航空器，其為全球首款也是目前唯一一款獲得型號合格證（TC）、生產許可證（PC）、標準適航證（AC）三大「通行證」的載人電動垂直起降航空器（eVTOL）。

對於目前飛行汽車的運營狀態，億航智能聯席首席運營官王釗在會展受訪時表示，有人駕駛和無人駕駛在同一個區域內飛行的時候，如何保證安全，這些事情都需要進一步的推進和解決。他表示從去年開始，已銷售216架飛行器，跟政府客戶、企業客戶共同打造應用場景，讓它在相應空域飛起來。隨著今年法律法規的一些調整，預計飛行環境會變得越來越好，消費者目前先以買票的方式進行乘坐體驗或者去消費。且所有的維護和保養都要按照民航相關的規範來做。

提及美國關稅衝擊，王釗表示，該公司國產化率95%以上，且關鍵核心組件、電機、電控、電池全部自研或跟大陸合作夥伴合作，因此不受貿易戰等海外因素影響。

對於關稅會否影響出口售價，王釗指出對這問題不著急，現在飛行器上市不久，去年才正式進行銷售，在過程中成本也會降低，尤其有很多航材的成本都是在逐步降低的，國外就算提升了一些關稅，彼此有對沖，對價格影響本身不是很大。

王釗說，最重要一點在於美國通航發展其實並不推崇戰略規模。飛行器現在針對歐洲、拉美、中東地區、東南亞目前的市場銷售還是不錯的，大家的認可度還很好，那麼這些地區也不受關稅影響。

提及低空經濟產業的挑戰，王釗稱，畢竟是新興產業，所以還是有很多需要克服的困難，包括法律法規、人才培養空域管理改革、有人機和無人機的融合飛行等，「這些都是需要進一步推進和變革的，只有他們都到位了，才可以說是低空經濟達到了一個前所未有的高度，現在還是偏初期的一個狀態，但是我相信速度會很快。」

據大陸民航局預測，低空經濟市場規模將在2025年突破人民幣1.5兆元，並有望在2035年達到3.5兆元‌。另據賽迪顧問數據顯示，截至2024年9月，中國低空經濟相關企業數量超5萬家，其中上市企業118家、專精特新「小巨人」企業211家、高新技術企業3,991家。