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陸海關總署：禽肉骨粉檢出沙門氏菌 暫停3美企輸華

聯合報／ 記者賴錦報宏／即時報導
大陸海關總署副署長王令浚。（圖／取自澎湃新聞）
大陸海關總署副署長王令浚。（圖／取自澎湃新聞）

大陸海關總署表示，近期，中國海關從進口的美國禽肉骨粉中檢出沙門氏菌，依法依規暫停3家涉事企業的輸華資質。關於近期中美貿易緊張局勢不斷升級，海關總署表示，敦促美方立即糾正錯誤做法，按照相互尊重的原則，通過平等對話解決貿易分歧。

據澎湃新聞報導，大陸國新辦14日舉行記者會，當被問及「近期中美貿易緊張局勢不斷升級，對中美貿易具體會產生多大影響？貿易領域是否存在脫鉤的可能？中國將如何應對？」大陸海關總署副署長王令浚表示，4月9日，中國政府發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，白皮書以大量的事實和數據表明，中美經貿關係的本質是互利共贏，是經濟規律作用的結果，具有強大的內生動力。今年第一季，在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美雙邊貿易仍保持增長，進出口規模達人民幣1.11兆元，增長4%。

王令浚表示，美國以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易伙伴濫施關稅，這不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響。美方所謂「對等關稅」，顛覆現有國際經貿秩序，將美國利益凌駕於國際社會公利之上，是典型的關稅霸凌行為，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。

王令浚表示，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美國政府所作所為已經引起全球普遍反對，中方已經堅決採取反制措施，並將與各方一道繼續共同反對美國關稅霸凌霸道行為，共同捍衛多邊貿易體制和經濟全球化。中國敦促美方立即糾正錯誤做法，按照相互尊重的原則，通過平等對話解決貿易分歧。

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