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美中關稅戰 陸海關：嚴峻形勢但「天塌不下來」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國新辦今天上午舉行第一季經濟數據例行新聞發布會，邀大陸海關總署副署長王令浚（中）和大陸海關總署新聞發言人呂大良（右）出席，介紹大陸第一季進出口情況和回答有關美中貿易等的問題。記者陳政錄／攝影
大陸國新辦今天上午舉行第一季經濟數據例行新聞發布會，邀大陸海關總署副署長王令浚（中）和大陸海關總署新聞發言人呂大良（右）出席，介紹大陸第一季進出口情況和回答有關美中貿易等的問題。記者陳政錄／攝影

美中關稅戰持續，大陸海關總署副署長王令浚14日在介紹第一季進出口情況時坦言，當前，大陸出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但「天塌不下來」，中國大陸將以自身的確定性應對外部環境的不確定性，並指大陸海關將嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益。

大陸國新辦今天上午舉行第一季經濟數據例行新聞發布會，邀王令浚和大陸海關總署新聞發言人呂大良出席，面對美中關稅戰開打，除發布第一季大陸進出口數據，也回答多個涉及美中貿易的問題。

王令浚首先說，近期，美國政府濫施關稅，不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響。大陸一時間堅決實施必要的反制措施，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。大陸將堅定不移推進高水平對外開放，與各國開展互利共贏的經貿合作。

他還說，大陸海關將堅決貫徹落實中共中央決策部署，嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益。

面對關稅戰下的外貿壓力，王令浚坦言，大陸出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但是「天塌不下來」。他提及大陸近年積極構建多元化市場，深化與各方的產業鏈供應鏈合作，也增強自身韌性，還有內需市場廣闊等，表示大陸將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外部環境的不確定性。

至於外媒關切全球貿易量可能下滑，和美國加徵關稅對陸影響，王令浚稱，近期美國政府在全球範圍濫施關稅，逆潮流而動，不僅遭到相關國家普遍反對，也招致國際組織的批評和反對。他說，大陸將和各方一道，堅持真正的多邊主義，共同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，捍衛國際公平正義。

王令浚還說，美方所謂「對等關稅」，是典型的關稅霸凌行為，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，中方將與各方一道繼續共同反對美國關稅霸凌霸道行為，敦促美方立即糾正錯誤做法，按照相互尊重的原則，通過平等對話解決貿易分歧。

就大陸暫停美國禽肉骨粉企業輸陸資質，他稱，因從進口的美國禽肉骨粉中檢出了沙門氏菌，依法依規暫停了3家涉事企業的輸華資質，大陸海關將一如既往嚴格按照法律法規加強進口產品檢驗檢疫，保障進口安全。

據今天會上發布的數據，今年第一季，按人民幣計，大陸貨物貿易進出口10.3兆元（人民幣，下同），成長1.3%，其中，出口年增6.9%，進口年減6%。

對於進口下滑，呂大良解釋，這是多方面因素共同作用的結果，例如受國際大宗商品價格下跌的影響，第一季，鐵礦砂和煤炭的進口均價跌幅都超過了2成，原油、大豆的進口均價也分別下跌了5.7%和16.6%。

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