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陸海關總署：當前出口複雜嚴峻 但天塌不下來

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院新聞辦公室14日上午舉行新聞發布會，由海關總署公布今年第一季進出口數據。（中新社）
大陸國務院新聞辦公室14日上午舉行新聞發布會，由海關總署公布今年第一季進出口數據。（中新社）

大陸國務院新聞辦公室14日上午舉行第一季相關經濟數據例行記者會。大陸海關總署新聞發言人呂大良表示，目前中國出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但「天塌不下來」。

據北京青年報報導，呂大良表示，近年來，中國積極建構多元化的市場，深化與各方的產業鏈供應鏈合作，這不僅促成了對方的發展，也增強了中國自身的韌性，同時中國的內需市場廣闊是重要的大後方。

「我們將堅定不移地辦好自己的事，以自身的確定性應對外在環境的不確定性。」呂大良說。

大陸海關總署公布，今年第一，中國出口規模突破人民幣6兆元，達到6.9%較快的成長，在壓力下展現強勁韌性。其中，對170多個國家和地區出口實現成長。船舶和海洋工程裝備、專用裝備出口分別成長10.8%、16.2%。風力發電機組、鋰電池、電動車等出口分別成長43.2%、18.8%、8.2%。

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