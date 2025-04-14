余永定：中國出口將下滑 人民幣貶值壓力高於去年

中國人民銀行（大陸央行）主管的《金融時報》14日於頭版刊登中國社會科學院學部委員余永定的專訪指出，今年中國出口將面臨更大挑戰，人民幣對美元匯率貶值壓力會大於上一年度。但面對美國貿易戰，他認為中國必須加速實現「以國內大循環為主體、國內國際雙循環」的戰略轉變，而非訴諸人民幣貶值、增加出口補貼和出口退稅等措施。

對於近期市場十分關注，在川普「對等關稅」等政策影響下，人民幣匯率將如何變化。余永定稱，截至目前，中國經常帳戶幾乎每年都有大量順差。但2015年以來，多個年份的中國資本和金融帳戶則是出現逆差（資本流出＞資本流入），其原因多與中美利差變動，以及不同性質的預期變化有關。

他分析，受關稅壁壘影響，今年中國出口增速可能呈現下滑態勢，但繼續維持順差應是大概率事件。2025年，中國國際收支的平衡狀態，人民幣將受到升值還是貶值壓力，主要看資本和金融帳戶的變化。

余永定預判，2024年，外資對中國資產的減持調整已經基本結束，近期中國又在各個高科技產業展現出驚艷表現，加上美國股票市場的價值重估，今年大陸的證券投資可能會從淨流出轉為淨流入。

他指出，2025年，中國企業美元債（以地產、金融為主）的償還壓力，或將有所緩解，但居民購匯規模還難以預料。多年以來，許多中國企業通過對外直接投資，繞過美國的關稅壁壘。此次美國向全球180多個國家和地區加徵關稅，中國企業的出海浪潮可能會有所衰退。

余永定分析，綜合來看，2025年，中國經常帳戶順差將會大幅減少，資本和金融帳戶逆差也會減少，但幅度應該小於上年。因此，今年人民幣對美元匯率的貶值壓力，應該要大於上一年度，但仍處在正常範圍內。

2019年前後，中國人民銀行（大陸央行）對人民幣匯率變動大致採取「善意忽視」的政策。余永定認為，受貿易保護主義政策等因素影響，國際金融市場正常運行受到嚴重干擾，匯率變動對國際收支的平衡和調節作用遭到了極大破壞。因此，中國人民銀行可能不得不進行干預，並加強跨境資本流動的管理。

他表示，除調整宏觀經濟政策外，中國人民銀行還可以通過「外匯市場自律機制」，調整遠期售匯業務風險準備金率，改變宏觀謹慎因子等方法，影響人民幣匯率。

余永定強調，中國擁有充足的外匯存底作為最後一道防線，中國人民銀行完全有能力把人民幣對美元匯率維持在「合理均衡水平」。

他指出，對中國而言，當前存在兩個亟待解決的問題。一是需要使貿易順差保持一定增速，以實現5%左右的GDP增長目標；另一方面，因為長期維持貿易順差，截至2024年底，中國已經積累了3.2兆美元的海外淨資產。但受到地緣政治等因素影響，這些資產也面臨著風險。

針對關稅壁壘，余永定認為，中國必須加速實現「以國內大循環為主體、國內國際雙循環」的戰略轉變，而非訴諸於人民幣貶值，增加出口補貼和出口退稅等措施。

總而言之，余永定預期，中國今年出口形勢將面臨更大挑戰，貿易順差增速可能呈現較大幅度下降趨勢。2025年，預計中國的經常帳戶順差將小於上一年，但仍將繼續保持順差態勢。